沙田私樓三房連錄業主劈價百萬掟貨 呎價險守萬元(多圖)｜二手市況

二手市況淡靜，沙田及大圍區本月至今暫錄約54宗成交，較上月同期跌約15%。區內近期接連有私樓三房業主大幅劈價過百萬元沽貨，當中帝堡城高層三房套單位本月開始放盤，最終勁減203.2萬元成功易手。 帝堡城本月暫錄 2 宗成交 中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，帝堡城本月暫錄2宗成交，追平上月全月紀錄；平均實用呎價約10,636元，按月升約7.6%。屋苑最新錄得7座高層C室，實用面積約873方呎，三房連套房間隔，坐向西南，望開揚景。原開價約1,160萬元，議價後以956.8萬元易手，累減約203.2萬元或約17.5%，呎價約10,960元。 據了解，新買家為用家，見業主提供合理議價空間，單位間隔合用，有企理裝修，景觀開揚，即把握機會入市單位自住。原業主於2010年以520萬元購入單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利436.8萬元，單位期內升值84%。 即睇沙田帝堡城放盤 (House730) ⇊ 帝堡城 7 座高層 C 室 ⇊

沙田第一城「細三房」賣 520 萬 區內藍籌屋苑沙田第一城亦錄得減價成交，伍錦基指，屋苑2期17座中層B室，實用面積約451方呎，屬細三房戶型，向東北，外望開揚景觀。單位於10月放售，開價630萬元，之後數度降價至550萬元獲洽購，最終以520萬元獲區內分支家庭購入自用，累減110萬元或約17.5%，呎價約11,530元。據了解，屋苑同類「細三房」單位於12月中曾以550萬元沽出，即不足半個月樓價已回落30萬元或約5.5%。 原業主於2000年10月以169萬元購入單位，持貨約23年，現轉手帳面賺351萬元，單位期內升值近2.1倍。伍錦基補充，沙田第一城12月迄今暫錄11宗成交，貼近上月全月12宗成交；惟平均呎價約11,140元，按月下調約15%。 即睇沙田第一城放盤 (House730) ⇊沙田第一城2期17座中層B室⇊