沙田第一城年內買賣創紀錄以來新低 呎價1.24萬時光倒流7年前｜藍籌屋苑

今年樓市表現疲弱，二手樓價跌跌不休，傳統藍籌屋苑亦受影響。向來被視為「上車樂園」的沙田第一城，今年亦告價量齊跌。

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城於2023年共錄得成交218宗買賣，較去年的354宗下跌38.4%，創有紀錄以來新低。至於12月份實用平均呎價徘徊約12,471元水平，較去年同期錄約14,510元，下滑約14%，價量齊跌，呎價更時光倒流7年前、約2016年中水平。

三房累減 110 萬元易手

伍錦基指，屋苑12月暫錄約11宗成交。最新錄得17座中層B室成交，實用面積約451方呎，三房間隔，坐向東北，望開揚景。原開價約630萬元，議價後以520萬元沽出，累減約110萬元或約17.5%，呎價約11,530元，新買家為區內分支家庭，購入單位自住。據了解，屋苑同類「細三房」單位於12月中曾以550萬元沽出，即不足半個月樓價已回落30萬元或約5.5%。原業主於2000年以169萬元購入單位，持貨約23年，現轉手帳面獲利351萬元，單位期內升值近2.1倍。