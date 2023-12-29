沙田第一城年內買賣創紀錄以來新低 呎價1.24萬時光倒流7年前｜藍籌屋苑

今年樓市表現疲弱，二手樓價跌跌不休，傳統藍籌屋苑亦受影響。向來被視為「上車樂園」的沙田第一城，今年亦告價量齊跌。
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城於2023年共錄得成交218宗買賣，較去年的354宗下跌38.4%，創有紀錄以來新低。至於12月份實用平均呎價徘徊約12,471元水平，較去年同期錄約14,510元，下滑約14%，價量齊跌，呎價更時光倒流7年前、約2016年中水平。
三房累減110萬元易手
伍錦基指，屋苑12月暫錄約11宗成交。最新錄得17座中層B室成交，實用面積約451方呎，三房間隔，坐向東北，望開揚景。原開價約630萬元，議價後以520萬元沽出，累減約110萬元或約17.5%，呎價約11,530元，新買家為區內分支家庭，購入單位自住。據了解，屋苑同類「細三房」單位於12月中曾以550萬元沽出，即不足半個月樓價已回落30萬元或約5.5%。原業主於2000年以169萬元購入單位，持貨約23年，現轉手帳面獲利351萬元，單位期內升值近2.1倍。
⇊沙田第一城2期17座中層B室⇊
現時入場價約385萬元
伍錦基指，今年樓市受加息及外圍因素等影響，新盤減價戰亦令二手受壓，樓價下行，市場觀望氣氛濃厚，其中今年5月更僅錄7宗成交，單月成交宗數創2018年10月的7宗後、近5年新低。
伍錦基稱，展望明年，加息周期已達尾聲，明年有望開始減息，二手成交量有望於第一季受「小陽春」帶動而回升，屋苑現時入場費約385萬元起，放盤量約有272個。