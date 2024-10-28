沙田第一城本月錄26宗買賣超上月 兩房業主齊倍賺沽貨(有圖)｜藍籌屋苑

近期入市氣氛向好，推動二手交投。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，藍籌屋苑沙田第一城本月暫錄約26宗買賣，已超越上月全月錄19宗成交，實用平均呎價約12,998元水平。

伍錦基指，屋苑最新錄得5期50座高層G室成交，實用面績約304方呎，兩房間隔，坐向西南。從單位相片可見，內櫳附靚裝修，整體保養不俗，外望山景。

據了解，單位上月中開價508萬元放售，最後減價70萬元或約13.8%，至438萬元沽出，呎價約14,408元。原業主於2010年以184萬元購入單位，持貨約14年，現轉售帳面獲利254萬元，物業期內升值近1.4倍。