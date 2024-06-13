沙田第一城現長情業主沽貨潮 低層三房36年勁升21倍｜藍籌屋苑

藍籌屋苑成交不斷，沙田第一城現長情業主沽貨潮，最新三房單位減價100萬元易手，原業主持貨約36年，帳面大幅獲利21倍離場。 世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，沙田第一城7座低層F室，實用面積約484方呎，三房間隔，坐向西南，望園景。單位放盤半年，開價650萬元，最後累減100萬元或約15.4%，以550萬元沽出，呎價約11,364元。 據了解，原業主早於1982年以39.5萬元購入單位，其後於1988年9月以25萬元加名，持貨長達約36年，現轉售帳面獲利525萬元，物業期內大幅升值約21倍。

高層一房轉手獲利近廿倍 中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪指，沙田第一城48座高層G室，實用面積約304方呎，一房間隔，坐向東北。原開價460萬元，最後減價20萬元，以440萬元易手，呎價約14,474元。 陳廸豪透露，新買家為區內用家，心儀上址鄰近上班地點，日前參觀上址回家考慮一晚後，便積極還價承接。據了解，原業主早於1986年僅以21萬元買入單位，持貨約38年，現轉售帳面大賺419萬元，物業期內升值近20倍。