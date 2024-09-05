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地產
2024-09-05 13:45:00

沙田花園城本月開齋 兩房309萬沽 14年升近1.3倍｜二手樓成交

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花園城

沙田上車盤花園城錄本月首宗二手成交，兩房中層戶獲上車客以309萬元承接。

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市場普遍預計聯儲局本月將會減息，近日市場氣氛逐漸回升。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田上車屋苑花園城剛錄本月首宗二手成交，屋苑最新錄3A座中層G室易手，單位建築面積413方呎，實用面積268方呎，屬兩房間隔，原開價約338萬元，日前議價後以309萬元沽出，累減29萬元或減幅約8.6%，平均實用面積呎價11,530元。據了解，新買家為上車客，原業主則於2010年以136萬元購入上址單位，持貨約14年轉手，帳面升值約173萬元，期內升幅約127%
即睇沙田花園城放盤(HOUSE730)

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