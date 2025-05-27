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2025-05-27 09:00:00

沙田連錄私樓業主沽貨止賺！當年「1球」入市 最勁賺750萬離場｜二手市況

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沙田連錄私樓業主沽貨止賺！當年「1球」入市 最勁賺750萬離場｜二手市況

沙田連錄私樓業主沽貨止賺！當年「1球」入市 最勁賺750萬離場｜二手市況

近日二手交投回升，部分早年入市的業主把握機會沽貨獲利離場。沙田區接連錄得相關個案，其中富豪花園一個三房單位新近以938萬元易手，原業主持貨35年，較當年買入價約188萬元，帳面大幅獲利約750萬元或近4倍離場。

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，富豪花園林景閣(L)中層A室，實用面積約1,093方呎，三房兩廳間隔，坐向東北，外望河景。單位放盤4個月，原叫價980萬元，減價42萬元或約4.3%，至938萬元成交，呎價約8,582元。

據了解，原業主早於1990年以188.1萬元購入上址，持貨約35年，現沽售帳面獲利749.9萬元，單位期內大幅升值近4倍。

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欣廷軒低層兩房25年升值逾2

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩透露，欣廷軒5座低層F室，實用面積約414方呎，兩房兩廳間隔。單位坐向東南，望內園景，放盤14個月，原叫價700萬元，最終以616萬元沽出，累減84萬元或約12%，呎價約14,879元。

據了解，原業主於2000年以178.8萬元購入單位，持貨約25年，現沽售帳面賺437.2萬元，單位期內升值約2.4倍。

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欣廷軒中層兩房放盤3日速沽

另外，萬方地產區域經理葉搏麟指，欣廷軒3座中層A室，實用面積約396方呎，兩房間隔。單位坐向西北，外望市景，放盤只有3日，開價620萬元，最後以603萬元易手，呎價約15,227元。

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據悉，原業主於2007年以198萬元買入單位，持貨約18年，現轉售帳面獲利405萬元，單位期內升值約2倍。

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