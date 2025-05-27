沙田連錄私樓業主沽貨止賺！當年「1球」入市 最勁賺750萬離場｜二手市況

近日二手交投回升，部分早年入市的業主把握機會沽貨獲利離場。沙田區接連錄得相關個案，其中富豪花園一個三房單位新近以938萬元易手，原業主持貨35年，較當年買入價約188萬元，帳面大幅獲利約750萬元或近4倍離場。

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，富豪花園林景閣(L座)中層A室，實用面積約1,093方呎，三房兩廳間隔，坐向東北，外望河景。單位放盤4個月，原叫價980萬元，減價42萬元或約4.3%，至938萬元成交，呎價約8,582元。

據了解，原業主早於1990年以188.1萬元購入上址，持貨約35年，現沽售帳面獲利749.9萬元，單位期內大幅升值近4倍。