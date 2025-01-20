沙田錄低價、蝕讓成交 買第一城兩房4個月即「跳船」輸半成｜二手市況

二手氣氛淡靜，沙田區近期出現不少低價，甚至蝕讓成交。其中藍籌屋苑沙田第一城有業主入市僅4個月即決定損手「跳船」，帳面蝕22萬元或約5%離場。 市場消息指，沙田第一城44座中層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，最新以411.8萬元售出，呎價約13,546元。據悉，原業主於去年9月以434萬元入市，持貨僅約4個月，現轉售帳面蝕22.2萬元，單位期內貶值約5.1%。 御龍山三房套轉手蝕 210 萬 此外，火炭御龍山6座中層C室，實用面積約696方呎，三房套間隔，以1,040萬元易手，呎價約14,943元。據悉，原業主於2019年以1,250萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約210萬元，單位期內跌價約16.8%。

區內客 510 萬買銀禧花園兩房 中原地產新界東御龍山分行高級分行經理姚枝榮表示，火炭銀禧花園本月暫錄約3宗買賣，最新錄得5座中層C室成交，實用面積約498方呎，兩房間隔，議價後以510萬元沽出，呎價約10,241元。 姚枝榮透露，新買家為區內客，見單位質素高，價錢合理，即把握機會購入單位自用。據了解，原業主於2021年以約640萬元購入單位，持貨約4年，是次易手帳面損失130萬元，單位期內蒸發約20.3%。

翠湖花園凶宅同層戶 570 萬沽 市場消息指，沙田翠湖花園2期F座低層8室，實用面積約733方呎，三房套間隔，因位處凶宅同層，以570萬元成交，呎價約7,776元，成交價較中銀香港(2388)網上估價687萬元低117萬元或約17%。