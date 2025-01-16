沙田長情業主紛劈價止賺！三房「5球」有交易 呎價低見$95XX｜二手市況

樓市弱勢未改，不少早年入市的業主願以較大減幅加快出售物業止賺離場。沙田近日錄得不少長情業主成交個案，其中濱景花園及沙田第一城三房單位均以「5球」易手，前者成交呎價更失守萬元關口，低見約9,500元水平。 世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，濱景花園5座低層G室，實用面積約554方呎，三房兩廳間隔。單位坐向東南，外望園景，原叫價738萬元，放盤近一年半，累減208萬元或約28.2%，以530萬元沽出，呎價約9,567元。 據了解，原業主於1994年以286萬元購入單位，持貨約31年，現沽售帳面仍獲利244萬元，單位期內升值約85.3%。

沙田第一城三房減價 14% 易主 世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩指，沙田第一城24座低層F室，實用面積約447方呎，三房間隔。單位坐向東北，外望市景，放盤半年，原開價630萬元，最後減價85萬元或約13.5%，以545萬元易手，呎價約12,192元。 據了解，原業主於1999年以190萬元購入單位，持貨約26年，現轉售帳面賺355萬元，單位期內升值近1.9倍。

好運中心兩房 520 萬獲上車客承接 中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田好運中心榆林閣(A2座)中層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔。原開價約590萬元，去年5月降價至550萬元，日前以520萬元易手，累減70萬元或約11.9%，呎價約12,178元。