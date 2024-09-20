沙田HomeSquare斥400萬夥IKEA打造「極光流星館」 料人流及生意額升一成｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下全港最大的一站式家居主題商場沙田HomeSquare，宣布斥資400萬元推出「夢幻之旅」，與IKEA精心打造「極光流星館」為市民帶來前所未有的床上觀看極光流星雨體驗，親身感受北極光和流星雨的奇妙景象；同時推出消費獎賞，並聯同5大商戶推出低至半價床品震撼優惠，以刺激人流及消費，鼓勵市民到HomeSquare為自己和家人打造最佳寢室。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，隨著生活節奏加快，市民對於優質睡眠的追求愈發迫切，一套適合的寢具更能提升睡眠質素。根據HomeSquare的顧客消費數據，顧客於寢具的花費由今年1月至7月錄得明顯升幅，達20%；平均花費約2萬元，可見顧客對於寢具產品的需求持續上升，更願意花費在寢具用品上，體現對睡眠質素的追求。