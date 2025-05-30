沙田UNI Residence 明日首輪售110伙 折實價410萬元起 乃年輕人上車盤

永泰地產(0369)及萬科香港合作發展的沙田大圍 UNI Residence，本次推出的樓盤共240伙，周六(31日)首輪開售110伙，其中100伙以價單發售，折實價約410萬元起，定價具競爭力，主力吸引年輕首置買家，提供高達九成按揭，定位為「年輕人上車盤」，價格較區內二手市場優惠。主要買家為年輕家庭或區內分支家庭，非投資客主導，當中以用家為主，小量為收租投資者。
單位設計亮點包括：樓盤用料較區內其他項目高檔，品質突出；樓底高度約3.325米，較區內其他樓盤高，採用三合一露台設計，空間感更佳。當中，東南向單位最受歡迎，景觀無遮擋，距離對面樓房較遠。項目鄰近港鐵大圍站、顯徑站及巴士站，以及大型商場圍方，盡享港鐵東鐵綫及屯馬綫雙綫優勢，生活配套亦一應俱全。
與Bob談區內市況
美國減息對香港樓市有正面影響，H按(香港銀行同業拆息)創新低，進一步刺激買家入市信心。近期區內樓盤市場熱度上升，特別是上周末睇樓人數顯著增加，單日約有近200名訪客，較前周有所提升。 相較之前，市場氣氛有所改善，買家信心逐漸恢復，置業步伐加快。在租賃方面，區內居民以年輕分支家庭為主，部分可能是在附近就讀的大學生，區內租務回報參考，每平方呎租金約50至70元，視乎單位是否有會所或露台等設施。
UNI Residence基本資料
地址：沙田顯和里7號
座數：1座
樓層總數：29層
戶型：開放式至4房
實用面積：286至636平方呎
校網：(小學)88，(中學)沙田區
關鍵日期：2026年9月30日
示範單位：觀塘Landmark East安盛
金融大樓18樓