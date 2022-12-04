油塘新盤｜朗譽今首輪開售 即日沽10伙 套現逾6780萬

保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽今日(4日)首輪發售128伙，據成交紀錄冊顯示，即日售出10伙，成交價介乎461.29萬至905.36萬元，合共套現約6,781.08萬元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，朗譽屬12月份首個全新開售新盤，於剛性需求及市況成交淡靜下，一手銷情較慢熱，但市區盤始終交通配套較優勝，且朗譽單位多元化由開放式至三房供應，樓價由400餘萬元起，相信待市況明朗化承接力會更勝一籌。
朗譽首輪開售的128伙，包括17伙開放式、41伙一房、67伙兩房及3伙三房單位，扣除最高15%折扣優惠後，單位折實價413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價15,860至19,484元，折實平均呎價17,938元。入場單位為第1座6樓B室，實用面積261方呎，開放式間隔。
朗譽位處高超道29號，由2座住宅大樓組成，提供634伙。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246至730方呎。當中開放式佔63伙、一房佔285伙、兩房佔252伙，以及三房佔31伙；另設3伙特色單位，實用面積介乎714至1,601方呎。項目提供40個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約28個月。