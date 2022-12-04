油塘新盤｜朗譽今首輪開售 即日沽10伙 套現逾6780萬

保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽今日(4日)首輪發售128伙，據成交紀錄冊顯示，即日售出10伙，成交價介乎461.29萬至905.36萬元，合共套現約6,781.08萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，朗譽屬12月份首個全新開售新盤，於剛性需求及市況成交淡靜下，一手銷情較慢熱，但市區盤始終交通配套較優勝，且朗譽單位多元化由開放式至三房供應，樓價由400餘萬元起，相信待市況明朗化承接力會更勝一籌。