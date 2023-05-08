油塘新盤｜朗譽加推64伙 最平468萬起 周五開賣172伙

該盤新加推的64伙，涵蓋22伙開放式、21伙一房及21伙兩房單位，實用面積介乎246至474方呎。單位定價由551.59萬至1,066.38萬元，呎價介乎20,694元至23,684元；折實售價則由468.85萬至906.42萬元，折實呎價17,590至20,131元。最低售價為第2座9樓F單位，實用面積246方呎，開放式間隔，折實售價468.85萬元，呎價19,059元。

保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽今日(8日)加推第2號價單，涉及64伙，維持最高15%折扣優惠，折實價由468.85萬元起，折實平均呎價18,986元；同時加設新付款計劃，並落實周五(12日)推售172伙。

開放式及一房大部分折實價低於600萬

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽今日公布全新2號價單，並加設「CHILL級輕鬆第一按揭貸款付款計劃」，買家可享首18個月免息免供優惠，最高按揭金額為淨樓價80%；而選用此計劃的買家，只需繳付5%作臨時訂金，95%樓價於簽署臨時買賣合約後起計120天內繳付，可享最高15%樓價總折扣優惠，而此付款計劃及相關優惠同時適用於同日更新的價單1C號內未售單位，希望藉此為買家提供更優惠、更靈活的置業計劃。

朱美儀補充，市場近日憧憬息口見頂，市民置業信心明顯增強，而以用家主導的中小型單位表現突出，而朗譽今次加推的2號價單，當中包括區內較少供應及受歡迎的開放式及一房戶型，大部分折實售價低於600萬元，相信在市場十分有吸引力。

朗譽位處高超道29號，由2座住宅大樓組成，提供634伙。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246至730方呎。當中開放式佔63伙、一房佔285伙、兩房佔252伙，以及三房佔31伙；另設3伙特色單位，實用面積介乎714至1,601方呎。項目提供40個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約22個月。

即睇油塘新盤朗譽最新資訊 (House730)