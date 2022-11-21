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地產
2022-11-21 17:25:40

油塘新盤｜朗譽樓書曝光 面積最大1601方呎五房特色戶

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油塘新盤｜朗譽樓書曝光 面積最大1601方呎五房特色戶

油塘新盤｜朗譽樓書曝光 面積最大1601方呎五房特色戶

一手市況轉靜，不過仍有發展商繼續推出全新盤應市。由保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽今日(21)上載售樓說明書，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，最快本周內公布首張價單，首批推出單位將不少於127伙，以一房及兩房為主。

她稱，定價會參考九龍東、將軍澳新盤，以及鐵路沿綫項目造價；而展銷中心及示範單位亦計劃於本周內開放予公眾參觀。

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朱美儀表示，最快本周內公布首張價單，首批推出單位將不少於127伙，以一房及兩房為主。

標準樓層每層911 3部升降機

據樓書顯示，朗譽由2座住宅大樓組成，提供634伙，標準樓層每層911伙，設3部升降機。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246730方呎。當中開放式佔63伙、一房佔285伙、兩房佔252伙，以及三房佔31伙；另設3伙特色單位，實用面積介乎7141,601方呎。

全盤面積最細屬第2座標準樓層F室，實用面積246方呎，開放式間隔；面積最大則為第241A室，實用面積1,601方呎，另連429方呎平台，五房間隔，主人房及客廳各附連一個平台，主人房內設有衣帽間。

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朗譽位處高超道29號，提供40個住宅停車位，住客會所總面積為9,763方呎。項目預計關鍵日期為2025331日，樓花期約28個月。

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朗譽預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約28個月。(資料圖片)

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