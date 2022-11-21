油塘新盤｜朗譽樓書曝光 面積最大1601方呎五房特色戶

一手市況轉靜，不過仍有發展商繼續推出全新盤應市。由保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽今日(21日)上載售樓說明書，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，最快本周內公布首張價單，首批推出單位將不少於127伙，以一房及兩房為主。

她稱，定價會參考九龍東、將軍澳新盤，以及鐵路沿綫項目造價；而展銷中心及示範單位亦計劃於本周內開放予公眾參觀。