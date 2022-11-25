油塘新盤｜朗譽首推128伙 折實最平414萬 即日起開放示位及收票

發展商之一的尚嘉控股為「賭王」四太梁安琪旗下公司，其董事何猷亨與保利置業(香港)董事總經理潘治平，今日一同現身出席項目記者會。

市區新盤開價！保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘高超道朗譽，今日(25日)公布首張價單，涉128伙，以180天現金付款計劃最高15%折扣優惠計算，折實售價413.95萬元起，折實平均呎價17,938元。

圖左起：保利置業(香港)董事總經理潘治平、尚嘉控股董事何猷亨、保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽即日起4個開放示範單位予公眾參觀，並同步接受認購登記，會視乎收票情況，預計最快下月初開售。她稱，定價已參考市價，首批單位會提供較優惠、筍價予準買家，適逢現正進行四年一度的世界盃賽事，她形容項目首批單位屬「Chill」級世界盃入門價。

最低售價及呎價單位同為第1座6樓B室。

入場單位屬 261 方呎開放式戶

朗譽首批128伙，實用面積介乎261至730方呎，涵蓋17伙開放式、41伙一房、67伙兩房，以及3伙三房單位。價單定價由487萬至1,574.92萬元，呎價介乎18,659元至22,922元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價介乎15,860元至19,484元。

最低售價及呎價單位同為第1座6樓B室，實用面積261方呎，開放式間隔，折實售價413.95萬元，折實呎價15,860元。