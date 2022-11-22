油塘新盤｜朗譽474方呎兩房交樓標準示位 開則實用 睡房擁特大玻璃窗

發展商率先向傳媒開放兩房交樓標準示範單位，以第1座28樓A室為藍本搭建，實用面積474方呎。

保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽昨日(21日)上載售樓說明書，最快本周內公布首張價單，預計涉及不少於127伙，定價會參考九龍東、將軍澳新盤，以及鐵路沿綫項目造價；而展銷中心及示範單位亦計劃於周內開放予公眾參觀。

單位設有玄關，入屋後旁邊為開放式廚房，廚房採用曲尺型設計，設有上、下兩組廚櫃，配以優質仿石檯面，提供提供充足烹飪及收納空間。家電設備完善，包括Mia Cucina煤氣嵌入式煮食爐、抽油煙機，以及De Dietrich雪櫃、組合蒸爐及二合一洗衣乾衣機。

客飯廳採長形開則，面積約130方呎，相連客飯廳的一幅特大牆身更可供住戶訂造特大裝飾櫃。全落地玻璃趟門連接22方呎露台，吸納戶外自然光線，盡享開揚景致。短走廊貫穿主人房及睡房，兩間睡房均擁特大玻璃窗，提升空間感。睡房1方形開則，而主人睡房間隔方正，可容納大型衣櫃及雙人床，並外連16方呎工作平台，天然光線充足。

浴室內的鏡櫃及洗手盆櫃採用圓角式設計，感覺和諧，並提供充足儲物收納空間。浴室設有窗戶，保持空氣流通，有助排走濕氣。

朗譽位處高超道29號，提供40個住宅停車位，住客會所總面積為9,763方呎。項目預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約28個月。