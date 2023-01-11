油塘新盤｜蔚藍東岸增建期付款1%通關折扣 另夥代理推1萬元置業獎賞

由即日起至1月31日，購入蔚藍東岸三房單位的一手買家，可獲贈由發展商透過中原地產送出價值1萬元復常旅遊禮券。

中港已恢復首階段通關，發展商趁機為旗下項目增設優惠吸客。五礦地產(230)油塘蔚藍東岸今日(11日)公布新推通關優惠，於1月31日或之前購買生效價單中的單位並選用指定建築期付款計劃，專享額外限時通關優惠1%折扣，連同其他優惠，折扣最高達20%。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，有鑒於內地與香港已實現與內地首階段免檢疫通關，將穩步走上復常之路，2023年的香港經濟亦可望受惠重新通關轉勢。展望「新年勝舊年」，市民入市意欲大增，加上內地購買力隨內地與港正常通關將很快會迎來樓市「小陽春」，止跌回穩。有見及此，項目亦趁勢特別推出限時通關優惠，希望有興趣的買家把握是次專屬機遇，購入心儀的單位。