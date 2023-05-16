油塘新盤｜蔚藍東岸新增專才優惠吸客 最高享10%樓價回贈

政府去年底推出的「高端人才通行證計劃」(高才通)，吸納內地及海外人才來港，為配合相關政策新增優惠吸客，五礦地產(230)油塘蔚藍東岸今日(16日)公布最新部署，新增兩個優惠折扣計劃，買家可獲最多合共10%樓價回贈，適用於指定10個單位。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，是次優惠屬短期性質，涵蓋第5座18至26樓的C、D及E室。兩個優惠折扣計劃為「青年/指定輸入人才計劃」及「120天提前付清樓價」，其中青年/指定輸人人才計劃人士置業現金回贈，凡買家或其親屬為40歲以下或「持有指定輸人人才計劃」，包括「一般就業政策」、「輸人内地人才計劃」、「優秀人才人境計劃」、「科技人才人境計劃」、「非本地畢業生留港/回港就業安排」、「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」和「高端人才通行證計劃」發出的有效簽證人士，及採用指定建築期付款計劃，可獲是次樓價最多9%的現金回贈。

同時推出「120天提前付清樓價現金回贈」的第二重賞，指定單位買家可再獲樓價1%的現金回贈，即最高可獲合共樓價10%回贈。