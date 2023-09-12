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2023-09-12 17:50:32

油塘新盤｜親海駅推中秋置業優惠 買家可獲電器購物禮劵 參觀示位都有嘢送！

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油塘新盤｜親海駅推中秋置業優惠 買家可獲電器購物禮劵 參觀示位都有嘢送！

陳詠慈(右)表示，「親海駅」是次推出優惠不設上限，多買多送；左為郭子威。

發展商趁中秋佳節將至，為旗下新盤新增優惠吸客。長江實業集團(1113)油塘「親海駅」推出「親海駅月圓中秋送大禮」優惠贈送買家。長實營業部經理陳詠慈表示，由本周六(16)起，凡簽署臨時買賣合約購買價單所列單位的買家，將可獲贈豐澤電器購物禮劵價值8.8萬元，不設上限，多買多送，買家可選購各類家電、個人健康美容的產品等，亦可用作購買節日禮物，送贈親朋。

同時，由本周六起凡親臨「親海駅」位於港景匯商場2樓參觀示範單位，將為每組客人送贈月餅一盒表達祝福。

油塘新盤｜親海駅推中秋置業優惠 買家可獲電器購物禮劵 參觀示位都有嘢送！

市場再受加息影響，為減低買家對息口疑慮，「親海駅」為買家提供的「3房1．2．3換樓付款計劃」。(資料圖片)

郭子威：兩大銀行上調H按封頂息率 對樓市雪上加霜

長實營業部首席經理郭子威表示，市場再受加息影響，為減低買家對息口疑慮，「親海駅」為買家提供的「3123換樓付款計劃」，為買家提供最高樓價九成一按，為期3年，首年定息1厘，第二年定息2厘，第三年定息3厘，買家毋須提供任何入息證明及免壓力測試，協助買家度過加息周期，讓買家輕鬆置業或換樓。

市場上兩間龍頭銀行接連上調H按封頂息率，郭子威認為，香港樓市目前面對多方面困擾，包括息口及未來經濟發展，令到投資氣氛處於冰點。兩大銀行突然上調封頂按揭0.5厘，對樓市無疑是雪上加霜，產生負面效果，買家會較為觀望。他估計，短期將要推售的項目，會受到直接影響。相信發展商需要提供一些低息或定息的按揭安排，才可以解除客戶疑慮。他估計，年底前成交量會處於低位，樓價有約510%的波幅。

即睇油塘親海駅I最新資訊 (House730)

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