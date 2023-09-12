油塘新盤｜親海駅推中秋置業優惠 買家可獲電器購物禮劵 參觀示位都有嘢送！

發展商趁中秋佳節將至，為旗下新盤新增優惠吸客。長江實業集團(1113)油塘「親海駅」推出「親海駅月圓中秋送大禮」優惠贈送買家。長實營業部經理陳詠慈表示，由本周六(16日)起，凡簽署臨時買賣合約購買價單所列單位的買家，將可獲贈豐澤電器購物禮劵價值8.8萬元，不設上限，多買多送，買家可選購各類家電、個人健康美容的產品等，亦可用作購買節日禮物，送贈親朋。

同時，由本周六起凡親臨「親海駅」位於港景匯商場2樓參觀示範單位，將為每組客人送贈月餅一盒表達祝福。