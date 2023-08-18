油塘新盤｜親海駅I暫收逾8000票 超額近36倍 一房360萬入場具吸引力

全城熱搶新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅」將於周日(20日)盡推第1期「親海駅I」219伙分層單位發售，市場消息指，項目已累收逾8,000票，超額認購逾35倍，將於今日(18日)下午6時截票。

長實營業部首席經理郭子威表示，「親海駅I」的一房單位乃今期主打戶型，售價介乎約360萬至460萬元，相信這價位是市場最能負擔，加上項目位處九龍東市區，鄰近兩線交匯的油塘站，買家只須以平均400多萬元便可購得一個市區一房戶，實屬難得。

郭子威稱，「親海駅I」兼享維港景色，整體單位售價較市場新盤甚至現貨更具優勢，對於近期對項目售價非常敏感的買家而言，絕對是上佳之選。