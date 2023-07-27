油塘新盤｜親海駅II下周開價 長實郭子威：未來息口走勢「一天都光哂」

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」今日(27日)率先開放示範單位予傳媒參觀，營業部首席經理郭子威表示，項目將於下周公布首張價單，會不少於132伙；同時「親海駅I」計劃本周內上載售樓說明書。

對於美國最新加息0.25厘，而本港大型銀行亦隨即加息0.125厘。郭子威認為，本輪加息後對息口走勢可謂「一天都光哂」，所有息口憂慮近乎一掃而空，整體息口見頂信號明確，即使再加息幅度有限，相信現息口足夠抑止美國目前的通脹水平。息口明朗化，對樓市絕對是正面信息，雖然成交量或售價未必會即時增加，但估計中長期成交量會大幅度向上的增長，而整體樓價平穩向好。原預期今年全年樓價上下波幅約8%，他最新修訂為上下波幅約5%。