油塘新盤｜親海駅II下周開價 長實郭子威：未來息口走勢「一天都光哂」

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」今日(27日)率先開放示範單位予傳媒參觀，營業部首席經理郭子威表示，項目將於下周公布首張價單，會不少於132伙；同時「親海駅I」計劃本周內上載售樓說明書。
對於美國最新加息0.25厘，而本港大型銀行亦隨即加息0.125厘。郭子威認為，本輪加息後對息口走勢可謂「一天都光哂」，所有息口憂慮近乎一掃而空，整體息口見頂信號明確，即使再加息幅度有限，相信現息口足夠抑止美國目前的通脹水平。息口明朗化，對樓市絕對是正面信息，雖然成交量或售價未必會即時增加，但估計中長期成交量會大幅度向上的增長，而整體樓價平穩向好。原預期今年全年樓價上下波幅約8%，他最新修訂為上下波幅約5%。
兩房經改動示範單位享海景 首張價單或涵蓋
營業經理陳詠慈稱，今日率先安排傳媒參觀「親海駅II」一個兩房經改動示範單位，以第2A座20樓C室為藍本搭建，實用面積447方呎，採開放式廚房間隔，設計採用簡約侘寂系風格，以素色材質配合手工藝術與植物，猶如置身大自然。此單位為向海的兩房單位，相信備受市場青睞，將有大機會放入首張價單內。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。