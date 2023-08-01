油塘新盤｜親海駅II夥Alipay HK推積分計劃優惠 睇樓買樓都有份

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」鐵定周內公布首張價單，將不少於132伙。項目今日(1日)落實與Alipay HK合作，推出優惠予睇樓客及買家。營業部首席經理郭子威表示，已安排地產代理昨日(7月31日)起到售樓處參觀，預計3天可錄超過8,000人次參觀。

集團將首推為買家設「愛PAY優惠」，送出AlipayHK積分(A.Point)，以積分當錢用，計劃為買家送出總消費值不少於150萬元之AlipayHK積分(A. Point)，多買多送，獲優惠次數不設上限。除贈送AlipayHK積分外，集團亦將為買家提供不同靈活付款計劃，助買家更輕鬆上車或換樓，詳情待首張價單公布後。

A.Point 積分計劃首獲發展商加盟

營業經理陳詠慈指，除買家可獲贈「愛PAY優惠」，「親海駅」亦為準買家提供「愛POINT即賞」，凡親臨「親海駅」售樓處參觀示範單位，可即場獲贈50,000 AlipayHK積分(A. Point)，消費值等同50元。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩稱，A.Point積分計劃首獲發展商加盟，所獲得的積分可於任何支援AlipayHK付款方式的地點使用，亦可利用積分換商家優惠券或當現金購物、網購及乘搭交通工具。