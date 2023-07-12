油塘新盤｜親海駅II最快下周開價 專才買家可享額外售價5%折扣優惠

「親海駅II」由第2A座、第2B座及第3座組成，提供658伙，涵蓋開放式至三房間隔，當中開放式至兩房合共佔全盤約80%。其中第2A座及第2B座佔630伙，全屬標準單位，實用面積介乎210至723方呎，主打一房及兩房，分別提供232伙及228伙；而開放式及三房各涉58伙及112伙。第3座僅提供28伙，全屬特色單位，實用面積介乎501至523方呎，包括連花園或天台。據發展商介紹指，單位景觀分為內園泳池景及維港海景，項目大部分兩房及三房單位均可享海景。

市區新盤起動，長江實業集團(1113)油塘「親海駅」率先推出第2期「親海駅II」將於本周內上載售樓說明書，最快下周公布首張價單，預告首批不少於132伙，同時推出「愛才計劃」，合資格人士可獲額外售價5%折扣優惠。

長實營業部首席經理郭子威透露，為配合政府推出多項「搶人才」措施，集團為項目正籌備推出名為「愛才計劃」，不同界別的專才及學術人才在港或來港工作，此類買家將可享額外售價5%折扣優惠入市，有關優惠及付款辦法詳情稍後公布。他稱，若以首批單位最少132伙計算，合共提供逾5,000萬元折扣金額，即首張價單市值估計超過10億元。

長實營業經理陳詠慈指，「親海駅II」將於周內上載樓書，部署下周開放示範單位及公布首張價單，整個項目合共備有7個示範單位，設於尖沙咀港景匯商場，爭取月內開售，定價會參考九龍區沿海物業。

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