油塘新盤｜親海駅II「平爆」開價後錄逾千宗查詢 考慮加推不少於100伙

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」昨日(3日)以「平爆價」推出首張價單，涉及132伙，開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，折實售價由290萬元起，創市區近4年首批最平入場新盤；折實平均呎價14,997元，亦屬九龍區近7年來最低。

吸引本有意申請新一期居屋客

營業部首席經理郭子威表示，項目自昨日公布震撼市場價格後，馬上錄得逾千宗查詢，估計當中有約30%來自本來有意申請新一期居屋的客人，表示得知「親海駅II」開價後，將留待參觀示範單位後再重新考慮置業選擇。有見市場反應熱烈，集團積極考慮加推應市，不少於100伙。

郭子威指，今日(4日)繼續安排代理參觀「親海駅II」示範單位，由於開價吸引，吸引逾3,000名代理到場了解項目，售樓處現場場面熱鬧。

示範單位周六對外開放

「親海駅II」將於明天(5日)中午12點時正式開放售樓處及示範單位予公眾參觀，參觀者將可獲贈AlipayHK等同50元價值的積分，每日數量有限，送完即止。