油塘朗譽414萬入場 周日首賣128伙

踏入今年最後一個月，有市區全新盤正式開售應市。保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽昨上載銷售安排，將於周日首輪發售128伙，即1號價單全數單位。市場消息指，項目已收票接近足額認購，周六下午2時截票。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽自上周五公布首張價單後，接獲不少查詢。是次開售的128伙，包括17伙開放式、41伙一房、67伙兩房及3伙三房單位，扣除最高15%折扣優惠後，單位折實價413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價15,860至19,484元，折實平均呎價17,938元。入場單位為第1座6樓B室，實用面積261方呎，開放式間隔。

朱美儀稱，朗譽住客會所連園林綠化面積逾3.06萬方呎，提供15項設施；另項目自設約5.64萬方呎基座商場。

赤柱豪宅ONE STANLEY擬明年首季推出

建灝地產昨公布，赤柱豪宅ONE STANLEY最快明年首季推出，較原定預計的第二季有所提早。該盤目前待批預售樓花同意書，但預計關鍵日期由明年3月底，延期半年至明年9月底，或不會以現樓形式應市。

集團投資及銷售部董事鄭智荣指，項目提供82伙，包括11座4層高臨海低密度分層住宅及32幢豪華海景獨立洋房，逾八成戶型屬實用面積大於1,800方呎的住宅單位。