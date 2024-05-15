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地產
2024-05-15 20:01:03

油塘親海駅II錄兩房撻訂 買家損失逾70萬 長實即加價2%周六重售｜新盤撻訂

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油塘親海駅II錄兩房撻訂 買家損失逾70萬 長實即加價2%周六重售｜新盤撻訂

油塘親海駅II錄兩房撻訂 買家損失逾70萬 長實即加價2%周六重售｜新盤撻訂

新盤市場續現買家撻訂情況，長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」錄得一宗兩房終止交易個案，料遭殺訂約72萬元；發展商隨即將單位提供2%，並安排於本周六(18)重售。

據成交紀錄冊顯示，「親海駅II2A23D室，實用面積464方呎，兩房間隔，原於去年8月以721.7萬元成交，買家當時選用「愛才建築期付款」，於簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，另於270日內繳付合共樓價5%，惟最新顯示買家於周二(14)終止交易，料損失10%訂金，涉約72.17萬元。

發展商隨即更新價單，將上述撻定單位定價由原先859.2萬元，上調至876.4萬元，加幅為17.2萬元或2%，並安排於本周六重售。

長實周一(13)於旗下洪水橋新盤「#LYOS」記者會上曾表示，以公司立場而言，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，或會向買家追討差價。

油塘親海駅II錄兩房撻訂 買家損失逾70萬 長實即加價2%周六重售｜新盤撻訂

「親海駅II」錄得一宗兩房撻訂，料遭殺訂約72萬元。(資料圖片)

蔚藍東岸兩買家撻大訂 共損失逾210

另外，於今年初入伙、同區新盤五礦地產(230)旗下「蔚藍東岸」連錄2宗交易告吹個案，買家均於202011月入市，成交紀錄冊顯示，周一(13)終止買賣合約，料遭發展商合共殺訂逾210萬元。

涉及單位包括35D室，實用面積302方呎，一房間隔，原於202011月以555萬元售出，買家當時選用建築期付款入市，於簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，另於360日內繳付合共樓價10%，現遭殺訂15%，即涉83.25萬元；發展商隨即安排本周五(17)起招標重售上述單位，招標期至本月31日。

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另為517L室，實用面積455方呎，兩房間隔，同樣於202011月以851.65萬元成交，買家同樣選用建築期付款入市，即已支付15%訂金，現撻訂料損失約127.7萬元。

「蔚藍東岸」共提供688伙，實用面積由237至2,136方呎，戶型涵蓋開放式至四房。

即睇油塘新盤蔚藍東岸最新資訊 (House730)

油塘親海駅II錄兩房撻訂 買家損失逾70萬 長實即加價2%周六重售｜新盤撻訂

五礦地產旗下油塘「蔚藍東岸」連錄2宗交易告吹個案，買家均於2020年11月入市。(資料圖片)

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