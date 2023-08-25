油塘變天！九龍太古城？政府油塘最新發展藍圖概覽

近年於工業區已先後有多個私人住屋苑落成，包括香港小輪和恒基兆業聯合發展的嘉賢居、麗新集團的Ocean One、泛海集團的鯉灣天下、會德豐的Peninsula East、九龍建業的海傲灣及宏安地產的曦臺等已相繼落成，另有多個項目正動工或計劃將重建。其中五礦地產旗下的蔚藍東岸現正動工，將提供688個單位。

油塘灣項目 未來 發展 存變數

不過，該區的焦點則集中於恒基兆業地產牽頭，連同會德豐地產、新鴻基地產、新世界發展及恒隆地產等攜手發展的油塘灣發展項目，整個項目佔地約106.5萬方呎，地皮呈「凹」字型，將分6期發展，其中第1至3期由恒基牽頭的財團攜手發展，涉及總數面面積約為408.8萬方呎，計劃興建合共30幢商住物業，預計可提供總數約6,236伙，規模約相當於半個太古城，有關發展計劃已通過城規會，並已獲批圖則。但因發展商認為項目補地價過高，故現正提出上訴，要待完成補地價後，項目工程才可進行。

至於該項目第3-6期，則由金寶國際（集團）董事長李秀恒等其他人持有，本來按照恒基的原計劃，由李秀恒持有的榮山工業大廈，將會改建成為酒店，但李秀恒認為受疫情影響，加上榮山工業大廈鄰近東隧入口，故不適合發展作酒店及住宅。他早前已明確表示不會將該工廈改建成酒店，並已向城規會重新申請將土地改為「商業I」用途，計劃將工廈重建為一幢樓高29層的商廈，地積比率維持不高於11倍，涉及總樓面約54.47萬平方呎，有關計劃仍有待落實。

多個 發展 項目 提供逾四千伙

區內其他住宅發展項目，則包括有保利置業與尚嘉控股合作，預計於2025年入伙的朗譽，會提供634伙；還有長實位於東源街5及8號項目，擬建4幢樓高9-32層高物業，涉及約903伙。越秀地產旗下於東源街16號，前身為越秀冷藏庫的商住項目，亦計劃將興建1,393伙。同樣位於東源街的項目，還有青建國際旗下的東源街18號項目，已獲批建224個單位。

由康世集團持有四山街8號世運貨倉的項目，則計劃重建一幢30層高的商住大廈，涉及約445個單位。而信和置業及資本策略擁有的油塘通風樓項目，則計劃興建約500個單位。

油塘區內現已申請擬建或正動工的項目，將提供逾11,000個不同面積和戶型的私人住宅單位，規模直逼港島東太古城的12,696伙。

延伸閱讀 :

啟德新區發展成型 區內外交通、配套日益成熟

歷來規模最大重建項目 觀塘成全新商住區

私人住宅管理費點計法？拖欠管理費會點？

北部都會區 新田、古洞北併發無限發展潛力

舊區大變身 九龍城的重建機遇

東鐵站2033年或之前落成！機遇無限