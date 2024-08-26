泓景臺兩房連錄成交 原業主均「2字頭」低位入市 最勁帳賺逾6球｜二手市況

中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，西九四小龍之一的泓景臺本月迄今暫錄約5宗成交，已超越上月全月4宗交投量，最新平均實用呎價約14,591元。 許永生指出，泓景臺8座高層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔，擁開揚景致。原叫價725萬元，議價後減38萬元或約5.2%，至687萬元沽出，呎價約14,679元。據了解，新買家為外區客，見屋苑地段交通方便，而原業主又同意降價，決定入市自用。 據悉，原業主於2008年以280萬元買入單位，持貨約16年，是次沽貨帳面獲利407萬元，物業期內升值近1.5倍。

屋苑現有約 50 個單位放盤 另外，利嘉閣地產西九龍昇悅居分行高級聯席董事李啟昌稱，泓景臺5座高層A室，實用面積約493方呎，兩房間隔，外望開揚市景。原業主最初叫價860萬元，議價後減34萬元或約4%，以826萬元易手，呎價約16,755元。 李啟昌透露，新買家早前經利嘉閣真盤源平台尋找合心水單位，經代理介紹上址罕有放盤。客人睇樓後，對單位一見鍾情，心儀單位可遠望維港美景，且間隔合用，加上屋苑基座附設商場，又鄰近港鐵站，遂拍板向業主洽購。