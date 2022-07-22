泓碧3年貶值半成 SSD鬆綁貨爆蝕讓潮

血流成河

二手市場蝕讓成交個案持續出現，普遍為持貨年期較短的業主沽貨，當中新界區連錄數宗，涉新晉屋苑及中價物業；其中入伙僅約2年的馬鞍山泓碧最新錄得二手蝕讓成交，業主以850萬元沽出兩房單位，帳面已損手48.7萬元，計及使費料實蝕逾91萬元離場。



中原區域營業經理胡耀祖表示，泓碧本月暫錄1宗成交，單位為3座中層K室兩房，實用面積約518方呎。原叫價878萬元，議價後以850萬元獲用家承接，呎價約16,409元。據了解，原業主於2019年4月以約898.7萬元一手購入，剛滿3年額外印花稅期鬆綁後轉手，帳面已蝕約48.7萬元，單位期內貶值5.4%，計及使費料實蝕逾91萬元。

駿景園三房4年輸逾百萬

中原分區經理曾紀賢稱，火炭駿景園本月暫錄約6宗成交，新近錄8座高層B室，面積約974方呎，三房連套房間隔，議價後以1,290萬元易手，呎價約13,244元。原業主於2018年3月以1,320萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面蝕讓約30萬元或約2.3%，計及使費料實蝕逾105萬元。

市場消息指，屯門豫豐花園8座中層G室，面積約450方呎，兩房間隔，以536.8萬元易手，呎價約11,929元。原業主於2019年4月以560萬元買入，持貨3年，帳面已損手23.2萬元或約4.3%，連使費預計實蝕逾51萬元。

陳海潮：與股市下挫及移民潮有關

利嘉閣地產研究部主管陳海潮向本報指，近期二手頻現蝕讓個案，或與股市年初至今下挫，導致部分急於套現的業主，須平賣單位以解決資金周轉需要。此外，有移民業主見市況未明，但又急於放售，故願提供較大議價空間沽貨，令蝕讓成交出現。他指出，過去4年本港樓價受累中美角力、社會運動、新冠肺炎疫情等因素反覆回落，導致主要蝕讓個案為近4年入市的業主，而大部分較早時期的業主仍能獲利離場。

對於之後二手走勢，陳海潮稱，有新盤以低價開盤，勢令二手業主議價空間擴闊吸引買家承接；而加息因素雖會左右樓市，但本港的加息幅度，預期仍屬市場可接受範圍。他認為，倘若疫情穩定受控及本港對外通關有期，全年樓價仍有機會看升約5%，否則只能保持平穩無升跌。