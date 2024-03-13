泰峯加推新價單 折實最平399萬 周日首輪開賣336伙｜九龍灣新盤

「泰峯」將於本周日(17日)盡推現有兩張價單共336伙作首輪銷售，同日另推出12伙以招標形式發售；圖左為王惠貞，右為黃浩賢。

焦點市區全新盤、王新興集團旗下九龍灣「泰峯」周三(13日)加推2號價單共168伙，維持最高23%折扣，折實售價由約399萬元起，折實呎價由約12,997 元起，折實平均呎價15,547元，較上周四(7日)公布的首張價單折實平均呎價14,808元，高約5%。發展商同時上載銷售安排，將於本周日(17日)盡推現有兩張價單共336伙作首輪銷售，同日另推出12伙以招標形式發售。

王新興集團銷售總監陳芷湄表示，2號價單包括18伙開放式、38伙一房、39 伙兩房連開放式廚房單位，以及73伙兩房梗廚單位，實用面積由287至554方呎。價單定價由518.2萬至1,166.3萬元，呎價介乎16,882元至22,589元。項目繼續提供5種付款方法，扣除最高折扣23%，單位折實售價由約399萬至約898萬元，折實呎價介乎12,997元至17,394元。