泰峯加推新價單 折實最平399萬 周日首輪開賣336伙｜九龍灣新盤

焦點市區全新盤、王新興集團旗下九龍灣「泰峯」周三(13日)加推2號價單共168伙，維持最高23%折扣，折實售價由約399萬元起，折實呎價由約12,997 元起，折實平均呎價15,547元，較上周四(7日)公布的首張價單折實平均呎價14,808元，高約5%。發展商同時上載銷售安排，將於本周日(17日)盡推現有兩張價單共336伙作首輪銷售，同日另推出12伙以招標形式發售。
王新興集團銷售總監陳芷湄表示，2號價單包括18伙開放式、38伙一房、39 伙兩房連開放式廚房單位，以及73伙兩房梗廚單位，實用面積由287至554方呎。價單定價由518.2萬至1,166.3萬元，呎價介乎16,882元至22,589元。項目繼續提供5種付款方法，扣除最高折扣23%，單位折實售價由約399萬至約898萬元，折實呎價介乎12,997元至17,394元。
陳芷湄指，項目首輪推售的336伙，單位定價由484.1萬至1,166.3萬元，呎價介乎16,856元至22,589元。單位折實售價則由約372.7萬至約898萬元，折實呎價介乎12,979元至17,394元。
迄今累收逾4500票 周六下午1時截票
王新興集團董事總經理王惠貞表示，「泰峯」自公布項目資料以來，市場反應非常熾熱，項目自上周末開放示範單位予公眾參觀以來，迄今已累積約2.2萬人次參觀。市場消息指，截至今日下午6時30分，項目累收逾4,500票，以首輪公開發售336伙計算，超額認購逾12倍。至於首輪銷售將於本周六(16日)下午1時截票，周日以價單形式公開發售兩張價單共336伙。另外，周日起將以招標形式發售10伙三房及2伙兩房單位。
項目策略性合作夥伴新世界發展(017)旗下Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，《財政預算案》公布撤辣，市場氣氛瞬即回升，「泰峯」是次以市價開價，旋即吸引買家入市興趣，連日來眾多參觀人士紛紛前往展銷中心參觀示範單位，當中更有不少參觀人士表示對三房單位甚具興趣，因此逐決定以招標方式推出部分三房單位，未來將會視乎市況加推單位應市。
「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。