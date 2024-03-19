泰峯加推132伙 折實最平381.6萬 周五連招標次輪推售182伙｜九龍灣新盤

第3號價單提供132伙，維持23%最高折扣，折實售價由381.6萬元起，折實呎價由13,800元起。

發展商於周一(18日)趁勢加推第3號價單，提供132伙，維持23%最高折扣，折實售價由381.6萬元起，折實呎價由13,800元起。項目同步上載銷售安排，該批單位落實於周五(22日)全數發售，同時亦推出50伙以招標形式發售，包括27伙三房及23伙兩房，當日發售單位合共涉182伙。

王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」周日(17日)展開首輪銷售涉336伙，王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目即日沽出255伙，套現逾17億元，佔可售單位近76%，買家以用家為主，亦有部分選購2伙單位。

實用面積由 273至508 方呎

王新興集團銷售總監陳芷湄表示，「泰峯」第3號價單包括18伙開放式、38伙一房、57伙兩房房連開放式廚房，以及19伙兩房梗廚，實用面積由273至508方呎，價單定價由495.6萬至1,050.7萬元，價單呎價由17,921元至22,143元。扣除最高折扣23%，第3號價單折實售價由約381.6萬至約809萬元，折實呎價由13,800元至17,049元。

「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。