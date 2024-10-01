泰峯十一國慶加推89伙 折實價505萬入場 周六開賣226伙｜九龍灣新盤

今日十一國慶假期，由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」公布加推4號價單，涉及89伙。扣除最高折扣23%，折實售價由約505.1萬元起，折實呎價由約14,769元，折實平均呎價約16,317元，發展商指屬原價加推。項目同時上載全新銷售安排，將於周六(5日)以先到先得形式發售226伙。

是次新加推單位包括39伙一房、20伙兩房連開放式廚房、15伙兩房梗廚，以及15伙三房，實用面積介乎336至774方呎。價單定價由656萬至1,710萬元，呎價介乎19,181元至22,757元。扣除最高折扣23%後，單位折實售價由505.1萬至1,316.7萬元，折實呎價介乎14,769元至17,523元。

王新興集團銷售總監陳芷湄稱，是次繼續為買家提供4種付款計劃，總折扣優惠由20%至23%，全方位配合上車換樓人士的置業需求。新價單中最低售價及呎價單位為1A座29樓C室，實用面積342方呎，一房間隔。