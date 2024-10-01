泰峯十一國慶加推89伙 折實價505萬入場 周六開賣226伙｜九龍灣新盤

今日十一國慶假期，由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」公布加推4號價單，涉及89伙。扣除最高折扣23%，折實售價由約505.1萬元起，折實呎價由約14,769元，折實平均呎價約16,317元，發展商指屬原價加推。項目同時上載全新銷售安排，將於周六(5日)以先到先得形式發售226伙。
是次新加推單位包括39伙一房、20伙兩房連開放式廚房、15伙兩房梗廚，以及15伙三房，實用面積介乎336至774方呎。價單定價由656萬至1,710萬元，呎價介乎19,181元至22,757元。扣除最高折扣23%後，單位折實售價由505.1萬至1,316.7萬元，折實呎價介乎14,769元至17,523元。
王新興集團銷售總監陳芷湄稱，是次繼續為買家提供4種付款計劃，總折扣優惠由20%至23%，全方位配合上車換樓人士的置業需求。新價單中最低售價及呎價單位為1A座29樓C室，實用面積342方呎，一房間隔。
王新興集團董事總經理王惠貞稱，「泰峯」推出迄今已累積售出387伙，成交金額逾26億元，當中早前推出的一房單位已全數獲承接，備受市場追捧。她續稱，項目工程進度良好，預計將於明年中落成，隨着物業即將步入現樓階段，近期項目亦接獲眾多查詢，不少意向人士對一房單位表示興趣，有見及此加推一批全新單位應市。
Vertical Journey Ltd(新世界發展(017)附屬子公司)總監黃浩賢表示，本港多家大型銀行於9月底落實下調按揭利率，及後中央又再推出組合拳推動經濟，加上近期股市升勢穩步向上，刺激樓市氣氛向好，樓市氣氛改善，有利市場發展，料「泰峯」加推將可進一步吸引買家入市興趣。
「泰峯」樓高40層，由2幢(合共4座)住宅大樓組成，提供807伙，住宅單位實用面積介乎約235至3,415方呎，主要涵蓋一房至三房間隔，並提供小量開放式及特色單位；而發展項目基座設有3層商場，部分樓面已獲知名教育機構承租，預計關鍵日期為2025年6月底。