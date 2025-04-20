泰峯擁區內罕有豪華雙會所 連空中花園提供逾20項設施(多圖有片)｜九龍灣新盤

王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」首度開放雙住客會所及空中花園予傳媒優先參觀，設有同區罕有的豪華雙住客會所，包括3樓的庭園會所(Garden Clubhouse)及位於28樓的空中會所(Sky Clubhouse)，兩個會所總面積近2萬方呎，而位於27樓的空中花園提供緩跑徑、主題花園及室外瑜伽平台等，會所連空中園林合共提供超過20項設施。

屋苑3樓的庭園會所，眼前是設計高雅簡潔的禮賓接待處，尤如置身於六星級酒店的大堂，歡迎住戶蒞臨地方寬敞舒適、包羅萬有的玩樂消閒場地，喜愛運動及享受日光浴的住客，可於室外及室內恆溫游泳池悠閒暢泳，又或在綠意盎然的悠香花園漫步，更可以一家大小與親朋好友於燒烤園內歡度BBQ之樂。

28樓的空中會所，身處90米高空之中，擁覽維多利亞港及東九龍壯闊山巒景致。空中會所內的休閒大堂(Sky lounge)及閲讀室(The Elite Room)，同樣以型格及時尚設計。此外，會所備有私人宴會室，包括天空盛宴(Sky Feast)、主廚(The Chef)、派對房(Party Room)、天空酒窖(The Cellar)和咖啡吧(The Den)等。