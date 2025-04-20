泰峯擁區內罕有豪華雙會所 連空中花園提供逾20項設施(多圖有片)｜九龍灣新盤

王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」首度開放雙住客會所及空中花園予傳媒優先參觀，設有同區罕有的豪華雙住客會所，包括3樓的庭園會所(Garden Clubhouse)及位於28樓的空中會所(Sky Clubhouse)，兩個會所總面積近2萬方呎，而位於27樓的空中花園提供緩跑徑、主題花園及室外瑜伽平台等，會所連空中園林合共提供超過20項設施。
屋苑3樓的庭園會所，眼前是設計高雅簡潔的禮賓接待處，尤如置身於六星級酒店的大堂，歡迎住戶蒞臨地方寬敞舒適、包羅萬有的玩樂消閒場地，喜愛運動及享受日光浴的住客，可於室外及室內恆溫游泳池悠閒暢泳，又或在綠意盎然的悠香花園漫步，更可以一家大小與親朋好友於燒烤園內歡度BBQ之樂。
28樓的空中會所，身處90米高空之中，擁覽維多利亞港及東九龍壯闊山巒景致。空中會所內的休閒大堂(Sky lounge)及閲讀室(The Elite Room)，同樣以型格及時尚設計。此外，會所備有私人宴會室，包括天空盛宴(Sky Feast)、主廚(The Chef)、派對房(Party Room)、天空酒窖(The Cellar)和咖啡吧(The Den)等。
空中會所除有餐飲設施外，更配備水療活力池、甄選池及休閒室的Oasis Spa，住客可一邊俯瞰繁華夜景，一邊享受專屬的私人水療體驗。健身室及瑜伽室面向綠意景致，小朋友更可以在天空主題及互動投影遊戲的兒童遊樂室及多用途練習室釋放活力。
另外，位於27樓的空中花園提供緩跑徑、主題花園、兒童遊樂園及室外瑜伽平台，讓住戶及小朋友足不出外都能夠輕鬆做運動。
「泰峯」樓高40層，由2幢(合共4座)住宅大樓組成，提供807伙，住宅單位實用面積介乎約235至3,415方呎，主要涵蓋一房至三房間隔，並提供小量開放式及特色單位；而發展項目基座設有3層商場，部分樓面已獲知名教育機構承租，預計關鍵日期為2025年6月底。