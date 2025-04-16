泰峯獲批滿意紙 部署月內加推單位 定價有望上調｜九龍灣新盤

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」於上月底已獲批入伙紙，王新興集團董事總經理王惠貞表示，將安排在復活節假期後發信通知買家收樓，集團自從上月底開放現樓予客戶參觀，累計售出超過50伙。現時項目累沽逾530伙，總成交金額逾36億元，當中約八成買家為自用，約兩成為投資。 王惠貞指，部署月內推出三房單位招標發售，而頂層特色戶亦計劃以招標形式發售，價錢方面亦穩步向上調高；稍後開放現樓示範單位予公眾預約參觀。 被問及本港樓市，王惠貞表示，下半年撤辣後，相信樓市需求會上升，內地專才來港亦會帶動租金上升，會出現很多「轉租為買」情況。她又指，貿易戰不是新鮮事，相信對市場影響不大。

王新興集團銷售總監陳芷湄指，項目今日(16日)首度開放現樓會所予傳媒優先參觀，「泰峯」設有同區罕有的豪華雙住客會所，包括3樓的庭園會所(Garden Clubhouse)及位於28樓的空中會所(Sky Clubhouse)，兩個會所總面積近2萬方呎，而位於27樓的空中花園提供緩跑徑、主題花園及室外瑜伽平台等，會所連空中園林合共提供超過20項設施，由暢泳、曬日光浴、水療、健身室、瑜伽，到兒童遊樂、閱讀室、燒烤園、私人宴會場地、咖啡吧和天空酒窖等餐飲服務等，設施一應俱全。