泰峯示範單位｜336呎一房方正實用 550呎兩房梗廚設計 客飯廳長達5米(多圖有片)

由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」設有4個示範單位，包括1個經改動及3個無改動示範單位，戶型為一房及兩房。當中經改動示範單位以第1B座19樓F室為藍本搭建，實用面積468方呎，另設交樓標準。至於一房無改動示範單位以第2B座19樓A室為藍本搭建，實用面積336方呎。

一房無改動示範單位─第 2B 座 19 樓 A 室

以第2B座19樓A室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積336方呎。長型客飯廳長逾4米、闊約2.5米，方正實用。大廳外接約22方呎露台及約16方呎工作平台，住戶可享內園美景，以及鄰近一帶青蔥翠巒景色和戶外球場景致。單位設計廳房同向，睡房空間充裕，可供擺放衣櫃及書桌及雙人床，且設大型窗戶，有助採光及通風。

開放式廚房採用一系列經典歐洲名牌廚具，包括Miele電磁爐、蒸焗爐及纖巧型抽油煙機，以及配備西門子嵌入式單門雪櫃和嵌入式洗衣乾衣機。浴室除選用TOTO坐廁、DURAVIT洗手盆，以及Panasonic換氣暖風機外，淋浴間亦配備國際知名品牌Hansgrohe洗手盆水龍頭及花灑套裝。