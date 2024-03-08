泰峯示範單位｜336呎一房方正實用 550呎兩房梗廚設計 客飯廳長達5米(多圖有片)

由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」設有4個示範單位，包括1個經改動及3個無改動示範單位，戶型為一房及兩房。當中經改動示範單位以第1B座19樓F室為藍本搭建，實用面積468方呎，另設交樓標準。至於一房無改動示範單位以第2B座19樓A室為藍本搭建，實用面積336方呎。
一房無改動示範單位─第2B座19樓A室
以第2B座19樓A室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積336方呎。長型客飯廳長逾4米、闊約2.5米，方正實用。大廳外接約22方呎露台及約16方呎工作平台，住戶可享內園美景，以及鄰近一帶青蔥翠巒景色和戶外球場景致。單位設計廳房同向，睡房空間充裕，可供擺放衣櫃及書桌及雙人床，且設大型窗戶，有助採光及通風。
開放式廚房採用一系列經典歐洲名牌廚具，包括Miele電磁爐、蒸焗爐及纖巧型抽油煙機，以及配備西門子嵌入式單門雪櫃和嵌入式洗衣乾衣機。浴室除選用TOTO坐廁、DURAVIT洗手盆，以及Panasonic換氣暖風機外，淋浴間亦配備國際知名品牌Hansgrohe洗手盆水龍頭及花灑套裝。
⇊泰峯示範單位｜第2B座19樓A室無改動一房⇊
兩房連工作間無改動示範單位─第1B座19樓B室
以第1B座19樓B室為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積550方呎。大門配備LOCKLY智能電子門鎖，單位屬連工作間間隔，長型客飯廳長達5米、闊約2.6米，間隔涇渭分明。大廳外接約22方呎露台及約16方呎工作平台，可享開揚都市景致。單位設計廳房同向，主人睡房空間充裕，長約4米、闊約2.3米，可供擺放衣櫃及書桌及雙人床，睡房均設有大型窗戶，有助採光及通風。
單位屬梗廚設計，廚房更設有大窗，同時配備一系列經典歐洲名牌廚具，包括Miele SmartLine煮食爐、蒸焗爐、嵌入式雪櫃連冰箱及纖巧型抽油煙機，以及配備西門子嵌入式洗衣乾衣機。浴室除選用TOTO坐廁、DURAVIT洗手盆，以及Panasonic換氣暖風機外，亦設浴缸及國際知名品牌Hansgrohe洗手盆水龍頭及花灑套裝。
⇊泰峯示範單位｜第1B座19樓B室無改動兩房連工作間⇊
「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。