泰峯累售630伙 基座首設國際幼稚園正式啟用｜九龍灣新盤

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」已現樓落成，自開放現樓予客戶參觀以來，至今已累積售出超過160伙單位，整個項目累售超過630伙單位，總成交金額逾44.5億元。
王新興集團銷售總監陳芷湄表示，為配合項目銷售部署，發展商精心打造兩個裝修示範單位，包括項目第 1B 座 33樓 A 單位以及D單位供意向人士參觀。當中A單位屬三房套連工人房間隔，實用面積為734方呎；而D單位則屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積為470方呎，廳房均可享內園美景，鄰近一帶青蔥翠巒景色及戶外球場三重景致。
事實上，「泰峯」最新亦增添多項置業折扣優惠，包括凡購入價單中指定的三房單位，或透過招標購入實用面積在600方呎或以上的單位，可揀選指定停車位，如果不揀選車位，則可享扣減樓價190萬元；另外，買家透過招標方式購入600方呎以上的單位，即可成為「提名人」，提名人最多提名「兩位」家庭成員或親戚成為「被提名人」，被提名人可即時享有價單單位額外1%樓價優惠。
王新興集團董事總經理王惠貞表示，位於項目之基座商場首設AISL集團在港首間私立幼稚園 ─ 啟德哈羅小獅幼稚園亦正式啟用，校舍總樓面面積約 20,000方呎，橫跨三層空間，設計專為幼兒學習而設，為幼兒提供匠心益智的成長環境。
啟德哈羅小獅幼稚園校長Ms. Nikki Street表示，校舍選址九龍核心區域，不但交通便利，讓居住於九龍及港島區的家庭方便接送幼兒上學外，而且鄰近啟德新興商業及住宅區，聚集大量國際家庭及專業人士，對優質幼兒教育需求高。
據了解，不少啟德哈羅小獅幼稚園之外籍英語教師為方便上學，選擇在「泰峯」租用單位，他們不單可以享用項目之豪華雙住客會所，以及在27樓空中花園享用緩跑徑、主題花園及室外瑜伽平台等， 而且每逢周末更可乘坐專線小巴前往西貢，靜享度假風情；此外，亦有學生家長為方便子女上學，由港島搬遷到「泰峯」居住，為子女未來升讀香港哈羅國際學校做好準備。
「泰峯」樓高40層，由2幢(合共4座)住宅大樓組成，提供807伙，住宅單位實用面積介乎約235至3,415方呎，主要涵蓋一房至三房間隔，並提供小量開放式及特色單位。