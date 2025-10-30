泰峯累售630伙 基座首設國際幼稚園正式啟用｜九龍灣新盤

圖中為王新興集團董事總經理王惠貞女士，圖右為王新興集團銷售總監陳芷湄小姐，圖左為啟德哈羅小獅幼稚園校長Ms. Nikki Street。

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」已現樓落成，自開放現樓予客戶參觀以來，至今已累積售出超過160伙單位，整個項目累售超過630伙單位，總成交金額逾44.5億元。 王新興集團銷售總監陳芷湄表示，為配合項目銷售部署，發展商精心打造兩個裝修示範單位，包括項目第 1B 座 33樓 A 單位以及D單位供意向人士參觀。當中A單位屬三房套連工人房間隔，實用面積為734方呎；而D單位則屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積為470方呎，廳房均可享內園美景，鄰近一帶青蔥翠巒景色及戶外球場三重景致。

事實上，「泰峯」最新亦增添多項置業折扣優惠，包括凡購入價單中指定的三房單位，或透過招標購入實用面積在600方呎或以上的單位，可揀選指定停車位，如果不揀選車位，則可享扣減樓價190萬元；另外，買家透過招標方式購入600方呎以上的單位，即可成為「提名人」，提名人最多提名「兩位」家庭成員或親戚成為「被提名人」，被提名人可即時享有價單單位額外1%樓價優惠。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，位於項目之基座商場首設AISL集團在港首間私立幼稚園 ─ 啟德哈羅小獅幼稚園亦正式啟用，校舍總樓面面積約 20,000方呎，橫跨三層空間，設計專為幼兒學習而設，為幼兒提供匠心益智的成長環境。