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2024-03-07 16:46:06

泰峯開價｜首推168伙最平372萬 折實均呎14808元見九龍區逾7年低

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泰峯開價｜首推168伙最平372萬 折實均呎14808元見九龍區逾7年低

「泰峯」首張價單最低售價單位為2A座6樓E室，實用面積278方呎，開放式間隔。(鍾式明攝)

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」周四(7)公布首張價單，涉及168伙，提供最高23%折扣，單位折實售價由372.7萬元起，折實平均呎價14,808元，打破去年8月油塘「親海駅II」首批折實平均呎價14,997元紀錄，見九龍市區約7年半新低。

參考東九龍對上一個全新盤為「啟德海灣1」，於去年10月首推208伙折實平均呎價19,798元，相比之下「泰峯」首批低約25.2%。至於九龍灣對上一個全新盤為恒隆地產(101)「皓日」，202112月首推100伙折實平均呎價21,548元，相比之下「泰峯」首批更大幅低約31.3%

「東九龍震撼價」 提供最高23%折扣

王新興集團銷售總監陳芷湄以「東九龍震撼價」形容首張價單，提供5種付款計劃，折扣率介乎14%23%168伙戶型包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房連開放式廚房，以及73伙兩房連梗廚單位，實用面積介乎278561方呎。以最高23%折扣計算，單位折實售價由372.7萬至888.9萬元，折實呎價介乎12,979元至16,161元。

最低售價單位為2A6E室，實用面積278方呎，開放式間隔，以最高折扣23%計算，折實售價372.7萬元，折實呎價約13,406元。最低呎價單位為2A5A室，實用面積514方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價667.1萬元，折實呎價約12,979元。

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周六起開放示範單位及收票

項目策略性合作夥伴新世界發展(017)旗下Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，「泰峯」為預算案後第二個推出新盤，形容是次開價為「市場接力價」，期望市場會持續平穩發展，定價已參考近期新推樓盤及項目自身獨特優勢。他透露，項目將於本周六(9)對外開放示範單位及接受認購登記，最快於兩星期內進行首輪銷售。若市場反應良好，不排除會加推單位應市。

「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。

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