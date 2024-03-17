泰峯開售｜今首賣336伙 速沽逾七成單位 8組買家購多於1伙

王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」今日(17日)進行首日銷售，全數盡推第1A號及2號價單共336伙，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。王新興集團董事總經理王惠貞表示，市場反應非常熱烈，截至約下午6時，已沽出238伙，佔可出售單位逾七成；當中共有8組買家購入多於1伙，目前銷售仍在進行中。
項目策略性夥伴新世界發展(017)附屬子公司Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，項目今日開始招標12伙，當中包括10伙三房和2伙兩房單位，將於明日(18日)截標。鑑於項目仍有不少向隅買家，發展商將研究稍後加推價單及招標單位應市。
「泰峯」以價單形式開售336伙，涵蓋36伙開放式、77伙一房、77伙兩房連開放式廚房，以及146伙兩房梗廚單位，實用面積介紹278至561方呎，折實售價由約372.7萬至約898萬元，折實呎價介乎12,979元至17,394元。該盤首輪銷售截收6,899票，超額認購逾19.5倍。另於同日起以招標形式發售12伙。
「泰峯」位於九龍灣觀塘道55號，提供807伙，單位實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。