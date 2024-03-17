泰峯開售｜今首賣336伙 速沽逾七成單位 8組買家購多於1伙

王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」今日(17日)進行首日銷售，全數盡推第1A號及2號價單共336伙，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。王新興集團董事總經理王惠貞表示，市場反應非常熱烈，截至約下午6時，已沽出238伙，佔可出售單位逾七成；當中共有8組買家購入多於1伙，目前銷售仍在進行中。

項目策略性夥伴新世界發展(017)附屬子公司Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，項目今日開始招標12伙，當中包括10伙三房和2伙兩房單位，將於明日(18日)截標。鑑於項目仍有不少向隅買家，發展商將研究稍後加推價單及招標單位應市。