泰峯開售｜買家潘生斥880萬購兩房自住 稱內地人來港置業可「托著個市」

王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」今日(17日)首輪公開發售336伙，早上約8時起買家陸續到達報到等候揀樓。據現場所見，於愉景新城售樓處外已出現排隊人龍，秩序井然，氣氛熱鬧。市場消息指，截至下午6時，項目已有226伙獲認購。 本身居於將軍澳區的買家潘先生表示，斥資約880萬元購入1伙兩房單位作自住之用。他稱，項目價錢合理，是次購入單位呎價約1.5萬元，呎價水平較啟德區樓盤為低，另有感將軍澳區人出入較為不便。他看好本港樓市走勢，本港仍有住屋需求；對於樓市全面撤辣及金管局暫停壓力測試，他認為對入市有幫助，而內地人來港置業可「托住個市」。

葉小姐： 860 萬購兩房自住 另正準備與未婚夫結婚的葉小姐說，斥資約860萬元購入1伙兩房單位作自住用途。她本身居於西九龍區，認為項目地理位置方便，價錢亦可負擔 ，因此決定入市。

中原陳永傑：買家以用家為主 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本公司買家以用家為主，佔約八成，以一房及兩房較受追捧，投資收租客則佔約兩成，料項目今天可「一Q清枱」。 他指，樓市全面撤辣，交投隨即轉活，且成交面廣，本月首16天已錄得約23,14宗一手成交，創2020年11月後、40個月新高，涉及超過100個樓盤，遍布各區，可見各類型物業及戶型均有成交，換樓鏈啟動。

陳永傑稱，本周末有「泰峯」作首輪開售，亦有多個一手貨尾進行銷售，本周末一手成交可達500宗，破撤辣後首周452宗成交的紀錄，再創七個月新高；本月一手成交宗數亦會即時增至2,800宗，全月一手成交量有望突破5,000宗，創98年後按月新高。 「泰峯」以價單形式開售336伙，涵蓋36伙開放式、77伙一房、77伙兩房連開放式廚房，以及146伙兩房梗廚單位，實用面積介紹278至561方呎，折實售價由約372.7萬至約898萬元，折實呎價介乎12,979元至17,394元。該盤首輪銷售截收6,899票，超額認購逾19.5倍。另於同日起以招標形式發售12伙。