泰峯首批收逾3500票 超額20倍 發展商部署短時間內加推｜九龍灣新盤

市區新盤獲買家追捧，由王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」上周四(7日)公布首張價單，涉及168伙。市場消息指，截至今日(12日)晚上7時，項目已收逾3,500票，超額認購約20倍，發展商計劃於短時間內加推單位應市。

「泰峯」首張價單包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房連開放式廚房，以及73伙兩房連梗廚單位，實用面積介乎278至561方呎。發展商提供5種付款計劃，折扣率介乎14%至23%。以最高23%折扣計算，單位折實售價由372.7萬至888.9萬元，折實呎價介乎12,979元至16,161元。