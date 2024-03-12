泰峯首批收逾3500票 超額20倍 發展商部署短時間內加推｜九龍灣新盤

市區新盤獲買家追捧，由王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」上周四(7日)公布首張價單，涉及168伙。市場消息指，截至今日(12日)晚上7時，項目已收逾3,500票，超額認購約20倍，發展商計劃於短時間內加推單位應市。
「泰峯」首張價單包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房連開放式廚房，以及73伙兩房連梗廚單位，實用面積介乎278至561方呎。發展商提供5種付款計劃，折扣率介乎14%至23%。以最高23%折扣計算，單位折實售價由372.7萬至888.9萬元，折實呎價介乎12,979元至16,161元。
最低售價單位為2A座6樓E室，實用面積278方呎，開放式間隔，以最高折扣23%計算，折實售價372.7萬元，折實呎價約13,406元。最低呎價單位為2A座5樓A室，實用面積514方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價667.1萬元，折實呎價約12,979元。
「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。