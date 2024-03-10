熱門搜尋:
鳥山明 23條立法 國際婦女節 六合彩 奧斯卡2024 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-10 17:03:38

泰峯首批暫收逾1000票 超額5倍 最快日內加推｜九龍灣新盤

分享：
泰峯首批暫收逾1000票 超額5倍 最快日內加推｜九龍灣新盤

「泰峯」昨首日開放示範單位已錄逾8,000人次參觀，圖左為陳芷湄，中為黃浩賢。(鍾式明攝)

由王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」於上周四(7)以九龍市區7年半以來新低呎價推出首批168伙，並於昨日(9)起對外開放示範單位，吸引不少準買家到場參觀。王新興集團銷售總監陳芷湄表示，首日已錄逾8,000人次參觀示範單位，有見市場反應熱烈，正積極考慮一至兩日內加推單位應市。

項目策略性合作夥伴新世界發展(017)旗下Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，截至今日(10)下午約3時，已收逾1,000票，超額認購約5倍。他續指，留意到睇樓客人中不乏家庭客、年輕用家，亦錄得大手客入票，反映香港市民對樓市恢復信心，認為撤辣有正面影響，帶動市場氣氛。

黃浩賢稱，項目最快一至兩周內進行首輪銷售，而三房單位將會以招標形式推出。展望樓價走勢，他料會保持平穩，相信待美國若於9月落實減息，才有較大動力推升樓價。

泰峯首批暫收逾1000票 超額5倍 最快日內加推｜九龍灣新盤 泰峯首批暫收逾1000票 超額5倍 最快日內加推｜九龍灣新盤 泰峯首批暫收逾1000票 超額5倍 最快日內加推｜九龍灣新盤

「泰峯」首張價單包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房連開放式廚房，以及73伙兩房連梗廚單位，實用面積介乎278561方呎。發展商提供5種付款計劃，折扣率介乎14%23%。以最高23%折扣計算，單位折實售價由372.7萬至888.9萬元，折實呎價介乎12,979元至16,161元。

最低售價單位為2A6E室，實用面積278方呎，開放式間隔，以最高折扣23%計算，折實售價372.7萬元，折實呎價約13,406元。最低呎價單位為2A5A室，實用面積514方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價667.1萬元，折實呎價約12,979元。

Ad Block

「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。

即睇九龍灣泰峯最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受