泰峯首批暫收逾1000票 超額5倍 最快日內加推｜九龍灣新盤

由王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」於上周四(7日)以九龍市區7年半以來新低呎價推出首批168伙，並於昨日(9日)起對外開放示範單位，吸引不少準買家到場參觀。王新興集團銷售總監陳芷湄表示，首日已錄逾8,000人次參觀示範單位，有見市場反應熱烈，正積極考慮一至兩日內加推單位應市。

項目策略性合作夥伴新世界發展(017)旗下Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，截至今日(10日)下午約3時，已收逾1,000票，超額認購約5倍。他續指，留意到睇樓客人中不乏家庭客、年輕用家，亦錄得大手客入票，反映香港市民對樓市恢復信心，認為撤辣有正面影響，帶動市場氣氛。