泰峯首批暫收逾1000票 超額5倍 最快日內加推｜九龍灣新盤

由王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」於上周四(7日)以九龍市區7年半以來新低呎價推出首批168伙，並於昨日(9日)起對外開放示範單位，吸引不少準買家到場參觀。王新興集團銷售總監陳芷湄表示，首日已錄逾8,000人次參觀示範單位，有見市場反應熱烈，正積極考慮一至兩日內加推單位應市。
項目策略性合作夥伴新世界發展(017)旗下Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，截至今日(10日)下午約3時，已收逾1,000票，超額認購約5倍。他續指，留意到睇樓客人中不乏家庭客、年輕用家，亦錄得大手客入票，反映香港市民對樓市恢復信心，認為撤辣有正面影響，帶動市場氣氛。
黃浩賢稱，項目最快一至兩周內進行首輪銷售，而三房單位將會以招標形式推出。展望樓價走勢，他料會保持平穩，相信待美國若於9月落實減息，才有較大動力推升樓價。
「泰峯」首張價單包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房連開放式廚房，以及73伙兩房連梗廚單位，實用面積介乎278至561方呎。發展商提供5種付款計劃，折扣率介乎14%至23%。以最高23%折扣計算，單位折實售價由372.7萬至888.9萬元，折實呎價介乎12,979元至16,161元。
最低售價單位為2A座6樓E室，實用面積278方呎，開放式間隔，以最高折扣23%計算，折實售價372.7萬元，折實呎價約13,406元。最低呎價單位為2A座5樓A室，實用面積514方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價667.1萬元，折實呎價約12,979元。
「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。