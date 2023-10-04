洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造

由資本策略(497)發展的粉嶺古洞洋房新盤「華第」周三(4日)首度開放示範單位予傳媒參觀，成為項目首個於市場上推出洋房。

資本策略執行董事何樂輝表示，該示範洋房為C號屋，實用面積達6,940方呎，連4,857方呎花園，採四房四套間隔，為項目其中一個實用面積最大的獨立洋房，亦屬北部都會區內最大樓面面積的全新獨立洋房，將以招標形式推售，售價會參考同區近期洋房成交呎價。他透露，集團斥資約5,000萬元打造該示範洋房，隨即開放予公眾預約參觀。

何樂輝指，自香港及內地全面通關後，項目接獲不少查詢，目標客群為中港商人。

設 6 幢 3 層低密度獨立洋房

「華第」設6幢3層低密度獨立洋房，實用面積由5,809至6,940方呎不等，每幢獨立洋房坐擁獨立前庭入口、獨立車庫、獨立升降機、專屬游泳池以及寬敞私人花園，花園實用面積由2,348至5,320方呎不等，充分展現大宅氣派；每間獨立洋房更設有獨立門牌。