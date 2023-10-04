熱門搜尋:
鄭雋熹 杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE 張翔 香港足球 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-04 18:01:28

洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造

分享：
洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造

洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造

由資本策略(497)發展的粉嶺古洞洋房新盤「華第」周三(4)首度開放示範單位予傳媒參觀，成為項目首個於市場上推出洋房。

資本策略執行董事何樂輝表示，該示範洋房為C號屋，實用面積達6,940方呎，連4,857方呎花園，採四房四套間隔，為項目其中一個實用面積最大的獨立洋房，亦屬北部都會區內最大樓面面積的全新獨立洋房，將以招標形式推售，售價會參考同區近期洋房成交呎價。他透露，集團斥資約5,000萬元打造該示範洋房，隨即開放予公眾預約參觀。

何樂輝指，自香港及內地全面通關後，項目接獲不少查詢，目標客群為中港商人。

63層低密度獨立洋房

「華第」設63層低密度獨立洋房，實用面積由5,8096,940方呎不等，每幢獨立洋房坐擁獨立前庭入口、獨立車庫、獨立升降機、專屬游泳池以及寬敞私人花園，花園實用面積由2,3485,320方呎不等，充分展現大宅氣派；每間獨立洋房更設有獨立門牌。

洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造 洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造 洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造 洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造 洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造 洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造 洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造 洋房新盤｜華第首開放6940呎示範屋 北都最大 斥資5000萬元打造
Ad Block

另外，何樂輝介紹項目名稱由來。項目英文命名為「Cadenza」意思為華彩樂段，代表演奏時最華麗同最受注目的獨奏段落。中文名稱「華」字正好呼應Cadenza「華彩樂段」的意思，而「第」則指官紳貴族的大宅。「華第」(Cadenza)就好比一曲精彩獨奏，彰顯低調、尊貴非凡的品位。沿著哥爾夫球會旁綠樹成蔭的公路到達項目，仿如踏進繁華都市的後花園，遠離繁囂，環境恬靜，盡享大自然之美。

即睇古洞華第最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受