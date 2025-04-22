洗冷氣｜不清洗冷氣機可致電費翻一倍？ 專家教路4步慳電費｜好裝修

綜合日媒報道，該名日本網民表示，自己開冷氣習慣明明沒有太大變化，但近日電費卻比往日高出近1.5倍。於是他決定拆開冷氣機一探究竟。從該名日本網民所上載的圖片可見，他拆下冷氣機後，發現隔麈網已積滿灰塵，明顯長時間沒有清洗過，情況令人相當驚訝！

早排就有位日本網民分享，發現自己電費比平時貴咗1.5倍，直至最近洗冷氣機，先發現原來係關隔麈網事！今次就等裝修佬教大家點樣可以用簡單4步慳到電費！

為免發生漏電意外，在清洗冷氣機前緊記拔下電源總掣！之後再打開冷氣機外殼，將濾網拆下來。

2. 在冷氣機底墊垃圾袋

將外殼和濾網拆走之後，可再用乾淨毛巾濕毛巾抺洗冷氣機機身，並再撕開垃圾袋，用膠紙黏著冷氣機左右兩邊，以防進行下一步驟時，污物會濺到其他地方。

3. 往蒸發器位置噴發清潔劑

冷氣機最骯髒的地方是內部隱藏的蒸發器！因此將專用清潔劑搖勻後，再均勻噴在蒸發器上。

注意事項：在噴清潔劑前，緊記打開單位窗戶通風，噴畢後要再靜置10分鐘。