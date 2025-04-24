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2025-04-24 12:00:00

洗手盆款式點揀好？裝修、日常使用時要留意呢樣嘢｜住得好

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住得好｜洗手盆款式點揀好？裝修、日常使用時要留意呢樣嘢！

住得好｜洗手盆款式點揀好？裝修、日常使用時要留意呢樣嘢！

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上一次談到檯面洗手盆，今次亦談一下其他較多人喜歡使用的洗手盆款式，包括檯下盆、半掛式、一體式等，以及裝修與日常使用時需要注意的事項。

檯下盆視覺較簡潔 容易清潔

檯面洗手盆款式多變，安裝簡單，是很多人喜歡選用的浴室洗水盆款式。而另一個亦有很多人喜歡選用的款式是檯下盆，亦即是安裝在檯面石底部的盆，可以將檯面變成一個平面，視覺上就更加簡潔，即使日常洗手洗臉不慎將水彈到四周圍，亦很容易清潔，可以選矮身的水龍頭。不只是浴室，檯下盆在廚房亦十分常用。

不過比較麻煩的是維修，好師傅曾遇過有些住戶不小心弄跌硬物，撞擊至洗水盆引致破裂，如果洗手盆破裂就必須連同檯面石一整塊更換，維修明顯相對較麻煩；另外由於檯下盆的接縫是藏在檯面石之下，清潔時有機會被忽略。

洗手盤點揀好｜資料來源︰裝修佬（am730製圖） 洗手盤點揀好｜檯下盆（am730製圖） 洗手盤點揀好｜檯下盆（am730製圖） 洗手盤點揀好｜半掛式（am730製圖） 洗手盤點揀好｜一體式（am730製圖） 洗手盤點揀好｜注意事項（am730製圖） 檯下盆 檯下盆

半掛式洗手盆安裝較複雜

至於其他較常用的洗手盆款式例如半掛式，是指面盆的外圍有一部份懸掛於廁櫃外的面盆款式，水龍頭亦可以直接安裝到面盆上的，可以節省空間，對於一些浴室空間不足的用家，可以考慮使用半掛式，不過安裝亦較為繁複。而空間及預算都有限的住戶，可以考慮一體式洗手盆，因為這種洗手盆的浴室櫃甚至毋須檯面石，部份一體式面盆甚至會連同浴室櫃一同出售，安裝最為簡單。

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一體式洗手盆 一體式洗手盆 半掛式 一體式洗手盆

所以在裝修前，緊記要慎選洗水盆的款式，除了要配合家居設計風格之外，亦要顧及日常使用及維修問題，亦要考慮浴室的大小，例如浴室檯面空間有限的時候，就不建議選用檯面盆，因為會令視覺更加俗促，而且洗手盆側邊的空位亦不容易清潔。

作者：好師傅裝修設計平台

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