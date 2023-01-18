洗米華判監18年｜周焯華妻子、前女友名下物業 陸續出售或抵押

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，於兩年前在澳門被捕，被控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，今日在澳門法院宣判多項罪名成立，合共判監18年。而周焯華太太陳慧玲(Heidi)及前度情人Mandy Lieu，過去在港曾參與不少物業投資買賣，在其被捕後，當中有部分物業已相繼放售或抵押。

據悉，周焯華過去曾以太陽世紀發展公司名義，購入天璽和貝沙灣等豪宅物業，其中天璽的高層單位於2012年7月以5,450萬元購入，單位實用面積有1,401方呎，當時買入後隨即一按予恒生銀行，之後再於2021年將單位二按，抵押予新濠國際發展旗下的新濠博亞(澳門)。此外，周焯華亦曾在2014年及2016年分別夥拍其他投資者，合共斥資近6.9億元，先後購入上環信德中心商舖及將軍澳慧安商場巨舖。

洗米嫂曾斥億元購中環全層商廈 除了周焯華以往的投資項目外，其妻子、人稱「洗米嫂」的陳慧玲，過往亦有投資本地商廈及舖位，包括在2018年被指斥逾1億元，購入中環商廈安樂園大廈低層一個面積3,893呎全層商廈單位，但有指該物業在去年4月以6,900萬元售出，持貨4年帳面虧損3,200萬元，貶值逾三成。另外，陳慧玲亦曾以約6,880萬元購入灣仔東興大廈一個面積約600方呎地舖。