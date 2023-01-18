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地產
2023-01-18 16:50:57

洗米華判監18年｜周焯華妻子、前女友名下物業 陸續出售或抵押

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綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，今日在澳門被判囚18年，而其過去有份參與的本港物業投資買賣，亦先後放售或抵押。(資料圖片)

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，今日在澳門被判囚18年，而其過去有份參與的本港物業投資買賣，亦先後放售或抵押。(資料圖片)

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，於兩年前在澳門被捕，被控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，今日在澳門法院宣判多項罪名成立，合共判監18年。而周焯華太太陳慧玲(Heidi)及前度情人Mandy Lieu，過去在港曾參與不少物業投資買賣，在其被捕後，當中有部分物業已相繼放售或抵押。

周焯華於2012年7月曾以太陽世紀發展公司名義，斥5,450萬元購入九龍站豪宅屋苑天璽一伙高層單位，據悉當時買入後隨即一按予恒生銀行，之後於2021年二按予新濠國際發展旗下的新濠博亞(澳門)。(資料圖片)

周焯華於2012年7月曾以太陽世紀發展公司名義，斥5,450萬元購入九龍站豪宅屋苑天璽一伙高層單位，據悉當時買入後隨即一按予恒生銀行，之後於2021年二按予新濠國際發展旗下的新濠博亞(澳門)。(資料圖片)

據悉，周焯華過去曾以太陽世紀發展公司名義，購入天璽和貝沙灣等豪宅物業，其中天璽的高層單位於20127月以5,450萬元購入，單位實用面積有1,401方呎，當時買入後隨即一按予恒生銀行，之後再於2021年將單位二按，抵押予新濠國際發展旗下的新濠博亞(澳門)。此外，周焯華亦曾在2014年及2016年分別夥拍其他投資者，合共斥資近6.9億元，先後購入上環信德中心商舖及將軍澳慧安商場巨舖。

人稱「洗米嫂」的陳慧玲，以往經常在社交媒體曬家庭照。(資料圖片) 人稱「洗米嫂」的陳慧玲，以往經常在社交媒體曬家庭照。(資料圖片) 陳慧玲去年4月在IG分享個人照片，宣傳她在澳門開設的咖啡店。(資料圖片)

洗米嫂曾斥億元購中環全層商廈

除了周焯華以往的投資項目外，其妻子、人稱「洗米嫂」的陳慧玲，過往亦有投資本地商廈及舖位，包括在2018年被指斥逾1億元，購入中環商廈安樂園大廈低層一個面積3,893呎全層商廈單位，但有指該物業在去年4月以6,900萬元售出，持貨4年帳面虧損3,200萬元，貶值逾三成。另外，陳慧玲亦曾以約6,880萬元購入灣仔東興大廈一個面積約600方呎地舖。

當年網上流出Mandy Lieu為洗米華充當人肉沙發，成為全城熱話。(資料圖片) 周焯華與Mandy Lieu曾於2015年高調拖手認愛。(資料圖片) Mandy Lieu與周焯華育有三女一子。(資料圖片)

Mandy Lieu斥逾9千萬購西半山豪宅

至於曾與周焯華高調拖手認愛、共同育有三女一子的前度情人、混血女模Mandy Lieu，也曾於2014年斥約9,132萬元購入西半山豪宅珒然高層單位，及後在2019年、即周焯華被捕前兩年，將當時市值1.2億元的物業抵押。而近年已轉型當雜誌專欄作家的Mandy Lieu，現與4名子女定居英國，並斥資2,800萬英鎊(29千萬港元)購入當地一個面積逾370萬方米的莊園，發展及生產有機食品業務。

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