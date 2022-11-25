相信現代大多數家庭都會用洗衣機清潔衣物，當洗衣機用了一段時間後，你可能會發現清洗完衣物後，衣物仍發出陣陣怪味。外國有研究結果指出，當洗衣機使用超過半年後，如沒有定期清洗，機身內可能滿佈霉菌，滾桶內亦可能積聚大量污漬，不但衣物會未能清洗乾淨，更可能令全家人隨時與細菌共存，甚至引致皮膚過敏等問題。

洗衣機是每天使用的必需品，除了衣物纖維及污漬會殘留在洗衣機內，洗衣粉/液及柔順劑等的殘餘物亦同樣會殘留於洗衣機內，如果水管接駁不良，導致污水未能完全排清，更會導致洗衣機內積聚霉菌。即使洗衣機滾桶內沒有任何表面污漬，但將滾筒拆除後，便會發現機件滿佈污物，所以洗衣機必需定期清洗。有專家指每隔約兩個月，便要清潔一次洗衣機筒，如經常要洗大量衣物，便要增加清潔洗衣機次數，否則洗衣機便會積聚大量細菌。

洗衣機的清洗方法，包括：

一 洗衣機除菌清潔劑

請先閱讀說明書，按照指示使用。倒入清潔劑後，加水至高水位，停機浸泡一段時間（一般為1－2小時，靜置時間勿過長），開動普通洗衣模式，注意清潔劑不能與其他衣物一同清洗。於使用清潔劑後，應用清水最少再清洗一次，才可正常用作洗衣。

二 梳打粉

梳打粉（又稱小蘇打，學名碳酸氫鈉）是其中一種較多人選擇的DIY洗衣機清潔劑，由於是鹼性成分，故被當作為天然清潔劑，可用於去除油脂及纖維。可於洗衣機注滿熱水，並倒入約半包梳打粉，然後開機清洗約5分鐘，再停浸泡約60分鐘，之後再開機完成一般清洗程序，清洗完畢後再以清水清洗一次即可。切使用倒過多梳打粉，如果份量過多有機會未能完全排走，反而會阻塞排水管，導致出現排水阻塞的問題。

三 專業服公司

如長時間沒有清洗洗衣機，可以找專業清潔公司代勞（有可能要整部洗衣機收走，於工場清洗），收費雖然較高，但可以徹底清除洗衣機內部暗藏的污垢，而且不會對零件造成傷害。

除了定期為洗衣機進行大掃除外，平日使洗衣機後，亦需要注意保養，如完成洗衣程序後，需要打開機蓋，讓洗衣機保持通風，避免濕氣積聚，易生霉菌。留意機身的膠邊位，定期清除污漬。洗衣前先檢查衣物口袋，確保沒有紙巾或其他異物，以及定期檢查洗衣機出水口，以免污水積聚。還有避免過量使用洗衣粉或洗衣液及柔順劑等，都有助減少化學物殘留於洗衣機內，導致霉菌和臭味滋生。