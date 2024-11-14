洪水橋滙都II上樓書 提供402伙 兩房佔近七成｜新盤樓書

泛海集團(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都II」今日(14日)正式上載售樓說明書，由兩座住宅大樓組成，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，計劃短期登場，預計關鍵日期為明年6月底。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，「滙都II」涉第5座及第6座，當中25.8%單位屬一房，涉及104伙，實用面積由297至348方呎；68.6%單位屬兩房，提供276伙，實用面積由395至461方呎；三房佔約5.6%，提供22伙，實用面積由454至535方呎。