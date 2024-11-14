洪水橋滙都II上樓書 提供402伙 兩房佔近七成｜新盤樓書

泛海集團(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都II」今日(14日)正式上載售樓說明書，由兩座住宅大樓組成，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，計劃短期登場，預計關鍵日期為明年6月底。
泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，「滙都II」涉第5座及第6座，當中25.8%單位屬一房，涉及104伙，實用面積由297至348方呎；68.6%單位屬兩房，提供276伙，實用面積由395至461方呎；三房佔約5.6%，提供22伙，實用面積由454至535方呎。
滙都I累積售出404伙
據售樓說明書顯示，第5座標準單位樓層每層設19伙及3部升降機，第6座標準單位樓層每層設17伙及3部升降機。全盤面積最細單位為第6座地下B01室，實用面積297方呎，一房間隔，連74方呎花園。全盤面積最大單位為第6座1至12樓A03室，實用面積535方呎，三房間隔，當中1樓A03室連13方呎平台。項目G樓設有商鋪，不提供住宅停車位。
泛海國際集團執行董事關堡林補充，項目第一期「滙都I」成交持續，至今已售出404伙，包括昨晚錄得一宗最新成交，單位為3座5樓B03單位兩房戶，實用面積433方呎，以439.68萬元成交，平均呎價為10,154元。「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位。