活化工廈｜蜂鳥資本葵涌傲晴開售27個工作室 入場費185萬起

隨著新冠肺炎疫情漸趨平穩，帶動工商舖物業投資氣氛急速反彈，當中工廈項目因投資方向靈活而備受市場追捧。主力發展商業地產項目的永安達集團旗下品牌蜂鳥資本，旗下首個工廈活化重點項目、位於葵涌的傲晴，今日(26日)宣布委託中原(工商舖)作為獨家代理，推售27個工作室，售價由185萬元起，呎價8,800元起。

買家可獲豁免買家律師費及印花稅

永安達集團董事總經理陳賢翰表示，傲晴位於葵涌美和工業大廈13樓全層，提供27個工作室，樓面面積介乎約181至321方呎，售價由約185.5萬至301.5萬元，最低售價為30號工作室，樓面面積約186方呎，售價約185.5萬元。呎價最低為26號工作室，樓面面積約310方呎，呎價約8,800元。該項目委託中原(工商舖)作為獨家代理，買家可獲豁免買家律師費及印花稅。

蜂鳥資本營運總監洪千媃稱，傲晴距離葵興地鐵站只需幾分鐘步行路程，還為用家提供全港首創的一站式業務支援服務，包括大灣區工商註冊服務、品牌推廣服務等。傲晴每個工作室均提供五星級的高科技體驗，用戶可透過手機應用程式遙距控制單位設備，配置智能家居系統、智能門鎖、視像通話系統、人面識別保安系統等。此外，傲晴工作室由專人打理公用地方之清潔、保養及維修等。

潘志明：細價工廈買賣交投佔比有上升趨勢

中原(工商舖)董事總經理潘志明說，工廈項目因發展方向多元化，加上本港創業風氣盛行，入場門檻低的工廈工作室成為初創企業首選，帶動500萬元或以下工廈買賣交投比率有所上升。他續說，今年次季暫錄得約215宗工廈買賣，佔整體買賣成交宗數(約355宗)約60%；而第一季500萬元以下工廈的買賣成交個案錄得約417宗，則佔整體成交宗數約53%，反映細價工廈買賣交投佔比有上升趨勢。至於平均呎價走勢亦持續攀升，由去年第四季約4,282元連續上升至最新約4,957元，升幅達15%，反映細價工廈有價有市。

中原(工商舖)工商部董事郭楚華指，葵荃區首季錄得約353宗工廈買賣成交，除較對上一季度增長約41.7%，成交宗數更佔整體工廈成交宗數約45%，顯示葵荃區買賣成交主導整體工廈表現。