派息增加｜去年物業利潤逾百億 港鐵3項目將招標 涉4500伙

集團指，香港物業發展利潤主要來自LP10、晉環和揚海。而百勝角通風樓和東涌牽引配電站物業發展項目已於去年批出。至於日出康城第十一期、港島南岸第四期、及何文田站第二期的物業發展利潤初步入帳，THE SOUTHSIDE商場的入帳將視乎施工及售樓進度而定。同時，集團正為港島南岸第三期、日出康城第十二期、何文田站第一期、天榮站及油塘通風樓等項目申請預售樓花同意書。

港鐵(066)剛公布截至去年底止全年純利98.27億元，按年增2.9%，受累新冠肺炎疫情及深圳四號綫減值撥備9.62億元，經常性業務利潤大減91.3%，至1.57億元；惟物業發展利潤漲12.2%，至104.8億元，末期息每股派0.89元，減12.7%，全年派息1.31元，揚3.1%。集團預期，未來約12個月將就小蠔灣物業發展項目第一期和第二期，以及東涌東站第一期進行招標，3個項目共提供4,530伙住宅單位。

集團旗下小蠔灣第一期早前流標，被問到會否調整底價再招標，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝只表示會進行研究工作，密切觀察市場環境，並在今年內重新招標。

港鐵行政總裁金澤培表示，中港通關後鐵路客流量改善，本地客流量已回復至疫情前的逾九成，2月底止包括機場快線的過境客流已回復疫情前五成。港鐵客運服務總監楊美珍表示，3月客運進一步改善，連帶站內商務及廣告等收入亦漸升。

未來3年資本支出652億

集團透露，未來3年資本支出652億元，包括2023年202億元，2024年242億元及2025年208億元。集團去年底止負債總額增加9.4%，至478.46億元；帶息借貸的加權平均借貸成本由2.2%，升至去年的2.5%；淨負債權益比率23.3%，多5.2個百分點，主要由於支付小蠔灣地價引致淨負債增加。

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