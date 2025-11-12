浪濤灣兩幢相連銀主屋放售 意向價6600萬

物業為兩棟三層相連別墅，為五房四套房間隔，空間寬敞。設有兩個私家有蓋車庫，可容納約4至6輛車，並配備臨海特大花園，環境開揚，極適合家庭聚會、宴客或享受釣魚樂趣。屋苑會所設施完善，包括泳池、健身室、網球場、壁球場、燒烤場及高爾夫球練習場，滿足住戶多元化生活所需。

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司獲委任為首席代理公開招標出售屯門青發街28號浪濤灣17及18號屋，總實用面積約 4,257 方呎，另設約1,947方呎特大花園。以現狀交吉出售，公開招標截止日期為2025年12月19日（星期五）中午12時正。物業意向價約為6,600萬元，呎價約15,500元

物業地段私隱度高，交通便利，鄰近哈羅香港國際學校，適合家庭客自住。只需約5至10分鐘車程即可到達黃金海岸商場、街市及三聖墟海鮮市場，約20分鐘車程直達香港國際機場及深圳灣口岸，生活圈連接全面。

第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，是次銀主盤價格具吸引力。近期豪宅市場錄得多宗成交，反映市場需求持續強勁。優質銀主物業可遇不可求，絕對是入市良機，值得把握。

第一太平戴維斯住宅銷售部助理董事勞家輝表示，臨海相連別墅極為珍罕，市場供應極少。加上物業地段優越，環境清幽，坐擁永久無遮擋海景，兼具私隱與舒適，是市場上難得一見的優質選擇。