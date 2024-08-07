浪翠園包租公大劈近16%沽單邊海景兩房 呎價險守1萬 代理：近期低價｜多圖

二手樓價仍見受壓，市場上續現低價成交個案。深井浪翠園3期一個單邊海景兩房單位，原業主入市後一直用作收租，最近大幅劈價近16%，以463.8萬元易手，呎價險守1萬元大關，代理指屬屋苑近期低價成交。 晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，深井浪翠園3期7座高層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，位處屋苑單邊，坐向東南，享有海景。據了解，原業主叫價550萬元放售單位，最終劈價約15.7%或86.2萬元，至463.8萬元沽出，呎價約10,082元，屬近期低價成交。

較今年初同座中高層戶賣平一成 參考是次成交單位對落一層的D室，實用面積及間隔相若，2022年4月以630萬元售出，意味同類單位造價相隔2年多回落166.2萬元或約26.4%；而同座中高層D室，今年1月初成交價517萬元，是次成交單位樓層較高，8個月後反賣平約10.3%。 ⇊ 深井浪翠園 3 期 7 座高層 D 室 ⇊

原業主計劃再「換貨」 鄧錦雄透露，新買家為同區街坊，基於家庭增添新成員，故決定購入上述單位作自用。據悉，買家熟悉屋苑情況，是次購入單位屬於單邊高層及東南海景，實屬屋苑罕有放盤。